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1 час назад

Диетолог назвала наиболее вредные завтраки

Мир24

Завтрак является первым и наиболее важным приемом пищи, который обеспечивает человеку прилив энергии и бодрости. Однако от некоторых продуктов в утреннее время лучше отказаться, сообщает Life со ссылкой на врача-диетолога Ирину Мансурову.

Диетолог назвала наиболее вредные завтраки
Фото: Мир24Мир24

Она отметила, что лучшее время для завтрака – промежуток с 07:00 до 09:00. Садиться есть надо через 20-30 минут после пробуждения, выпив натощак стакан воды комнатной температуры – она поможет пищеварительной и эндокринной системам подготовиться к приему пищи. При этом от холодной воды и других напитков лучше отказаться, так как они замедляют метаболизм и ухудшают кровообращение.

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Завтрак должен содержать около 30% суточной нормы калорий. Лучше всего есть утром белковую пищу в сочетании со сложными углеводами.

«Важное правило для завтрака: не есть жирную пищу. Она долго переваривается, забирая энергию, которую лучше утром поберечь, провоцирует усталость, апатию и раздражение. Также продукты, содержащие большое количество сахара, провоцируют накопление жира в организме и вызывают быстрое чувство голода», – уточнила специалист.

К числу нежелательных для завтрака продуктов Мансурова отнесла:
  • красное и жирное мясо, требующее много энергии для переваривания;
  • соки и фреши, содержащие много кислоты, они могут вызвать раздражение слизистой желудка и спровоцировать рефлюкс (заброс желчи в пустой желудок);
  • сырые овощи, которые также обладают повышенной кислотностью, трудно перевариваются и вызывают газообразование;
  • кофе – напиток негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладает мочегонным эффектом, стимулирует выработку желудком соляной кислоты и раздражает слизистую;
  • фастфуд, энергетические и шоколадные батончики.

Кроме того, стоит отказаться от жирного творога, сладких йогуртов и других продуктов с высоким содержанием сахара и добавок. Не на пользу пойдут и бутерброды с колбасой и сыром.

Эти продукты диетолог рекомендует заменить натуральным йогуртом, который можно съесть через пару часов после завтрака для улучшения пищеварения, а вместо бутербродов употребить в пищу подсушенный в тостере цельнозерновой хлеб с лососем или куриной грудкой и авокадо.

Еда,Ирина Мансурова,
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