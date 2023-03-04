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42 минуты назад

Нутрициолог назвала 4 группы усиливающих голод продуктов

Секрет Фирмы

Нутрициолог Каравацкая назвала 4 группы усиливающих голод продуктов. Вот так, проголодался — поел и захотел ещё сильнее. Кушанья с эффектом подставы... При этом именно они очень популярны для перекуса. Кто ни разу в жизни не надеялся на булочки, хлебушек, печенье? Да что уж там, если даже белый шлифованный рис с ними в одной группе.

Нутрициолог назвала 4 группы усиливающих голод продуктов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Нутрициолог Дария Каравацкая разделила продукты-обманщики на 4 группы.

Простые углеводы. После их употребления происходит резкий скачок глюкозы в крови, а затем резкий спад. Во время него появляется приступ голода вплоть до головокружения. Ну и захочется поскорее что-то съесть. Простые углеводы для перекуса часто выбирают из-за быстрого насыщения и яркого вкуса. Это выпечка, сладости, шоколад, каши быстрой варки, белый шлифованный рис, белый хлеб, попкорн, кукурузные хлопья, чипсы, печенье, фрукты и корнеплоды.

Кислые овощи, ягоды и фрукты. Эти продукты раздражают стенки желудка и провоцируют появление аппетита. Речь о яблоках, цитрусовых, кислых сортах груш, сливах, гранате, киви, крыжовнике, вишне, клюкве и винограде.

Горькие травы, капуста, салат. Сюда относятся укроп, руккола, петрушка, имбирь, фенхель, сельдерей, артишок, репа, редис, редька, хрен, рябина, а также радичио, кейл и эндивий.

Специи. Они возбуждают рецепторы и усиливают чувство голода. В топе корица, куркума, лавр, тмин, розмарин, орегано, базилик, черный перец и соль.

При этом последние 3 группы полезны для имеющих проблемы с аппетитом и для тех, кому трудны даже основные приёмы пищи — например, после еды возникает тяжесть, сонливость, вздутия. Эксперт подчеркнула, что проблемы с аппетитом часто связаны с недостаточно активной выработкой ферментов и соляной кислоты. А эти продукты как раз стимулируют выработку, поэтому улучшают аппетит и пищеварение.

Еда,
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