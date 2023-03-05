11 полезных для здоровья свойств черного винограда

Чёрный виноград стоит не так дорого, но пользы для организма приносит много. Причём как в свежем, так и в сушёном виде.

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В винограде вы найдёте множество витаминов и минералов. Его используют как натуральное средство для борьбы с болезнями. И это далеко не все преимущества этого вкусного продукта.

Защищает от рака. Чёрный виноград препятствует образованию раковых клеток. Защитить он может, в частности, от рака толстой кишки и молочной железы.

Помогает в работе надпочечников. Всё за счёт того, что в нём много жидкости.

Приводит в норму кислотность желудочного сока. После приёма пищи вы больше не столкнётесь с вздутием живота, брожением.

Нормализует показатели холестерина в крови. Благодаря этому ваша сердечно-сосудистая система будет здоровой.

Восстанавливает ДНК, предотвращает её повреждение. Кроме того, ваша кожа станет выглядеть моложе, так как виноград повышает уровень коллагена.

Очищает кровь от токсинов.

Избавляет волосы от истончения. Также вы решите проблему выпадения волос.

Помогает при болезнях, связанных с дефицитом железа. Предотвращает остеопороз. Всё потому, что в состав чёрного винограда входит кальций.

Выводит из кишечника паразитов.

Выводит из печени токсины.

В день рекомендуется съедать максимум одну чашку чёрного винограда.