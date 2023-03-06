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2 часа назад

Каким людям фисташки могут навредить

Ferra.ruиещё 5

Каким людям фисташки могут навредить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фисташки часто используют при приготовлении мясных и рыбных блюд, салатов, десертов, соусов. И стоят такие орехи очень дорого. С чем это связано?

Высокая цена на фисташки объясняется тем, что их сложно выращивать и собирать их урожай. Дело в том, что урожай появляется на дереве только на седьмой год или позже, а собирают его исключительно ночью. А ещё каждый орех собирают, очищают и высушивают вручную. После этого орехи замачивают в солёной воде, а потом обжаривают. Влияет на стоимость фисташек и транспортировка.

Из положительных свойств фисташек можно выделить большое количество полезных жиров, клетчатки, различных минералов, калия. Известно, что при употреблении фисташек у человека снижается уровень стресса. Считаются полезными такие орехи для кожи, зрения, сердца, лёгких.

Но есть у фисташек и минусы. К примеру, они содержат очень много килокалорий: в 100 г - 562 ккал. Навредить фисташки могут тем, у кого проблемы с желудком и почками, с повышенным давлением, так как в этих орехах много соли. Ещё нельзя забывать, что фисташки - это сильный аллерген.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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