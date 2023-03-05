После начала Великого поста производители продуктов запустили линейки постных продуктов, даже майонез, колбасы и сыры.

При этом все эти продукты нельзя представить без животных компонентов.

Как пишет «Слово и Дело», они могут быть вредными.

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что при выборе надо внимательно читать этикетку и обращать внимание на тип жиров.

«Нередко в постных продуктах используют растительные жиры, которые предварительно гидрогенизируют. Таким образом некоторый процент жирных кислот превращается в жиры, совершенно непонятные для нашего организма и пищеварительной системы. Эти жиры повышают риски развития заболеваний — в первую очередь, сердечно-сосудистой системы», - рассказала эксперт.

Она подчеркнула, что они повышают риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Врач предупредила, что в постных продуктах надо следить из-за количества углеводов. Они могут содержать много сахара или сахарозаменителей, чтобы улучшить вкус.