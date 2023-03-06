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1 час назад

Правда ли, что в супермаркетах яблоки низкого качества

Ferra.ruиещё 1

В магазинах яблоки часто на ощупь жирные и липкие. Но значит ли это, что они испорченные или не очень качественные?

Правда ли, что в супермаркетах яблоки низкого качества
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Во всех яблоках есть натуральный воск. Находится он прямо на поверхности яблок, то есть на их кожице. Количество этого воска в зависимости от сорта может быть разным, а нужен он для защиты плодов от вредителей, сохранения влаги.

В жарком климате на яблоках воска меньше, чем в холода. Поэтому в холодную погоду кожица яблок становится более блестящей и жирной. И такой она может быть и у свежих плодов. Натуральный воск вреда здоровью человека не несёт и не говорит о том, что продукт некачественный.

Кроме того, фрукты натирают синтетическим воском, чтобы во время длительных перевозок они дольше сохраняли свежий вид. Но все синтетически воски тоже проходят специальные проверки и являются безопасными.

При этом поверхность яблок из магазина всё же может содержать пестициды либо какое-то иные химические вещества, которые применялись во время выращивания фруктов. Поэтому перед тем как съесть магазинные яблоки, тщательно их промойте.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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