Экспресс-десерты, которые можно приготовить всего из 2 ингредиентов

Нет времени готовить? Выпечка - не ваша сильная сторона? Воспользуйтесь рецептами, которые не потребуют от вас больших кулинарных талантов.

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Вам понадобится всего несколько минут, чтобы приготовить наши десерты. И для них понадобится всего два ингредиента.

Шоколадно-ореховый рулет

Хотите сладкого? В продуктовом магазине можно купить слоеное тесто и банку нутеллы. Раскатываем тесто, намазываем его поверхность пастой и сворачиваем в рулет и нарезаем порционно. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180 градусов (до готовности).

Пирожные без глютена

В этих пирожных нет муки! Вам понадобятся 4 яйца и чашка нутеллы! Взбиваем яйца миксером в течение 8 минут (они увеличатся в объеме втрое и масса станет белой), добавляем растопленную нутеллу (несколько секунд в микроволновке) и выливаем в форму. Затем 25 минут в духовке при температуре 170 градусов.

Бананово-кокосовое печенье

В миске смешиваем 1 ½ стакана тертого кокоса и 2 измельченных банана. Все, что осталось сделать, это нарезать ломтиками и запекать их в духовке около двадцати минут при температуре 170 градусов.

Ананасовый мусс

А вот и свежий экзотический десерт. Охлажденный йогурт и кубики ананаса в блендере!

Слоновьи ушки