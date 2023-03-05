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42 минуты назад

Экспресс-десерты, которые можно приготовить всего из 2 ингредиентов

Inc-News

Нет времени готовить? Выпечка - не ваша сильная сторона? Воспользуйтесь рецептами, которые не потребуют от вас больших кулинарных талантов.

Экспресс-десерты, которые можно приготовить всего из 2 ингредиентов
Фото: Inc-NewsInc-News

Вам понадобится всего несколько минут, чтобы приготовить наши десерты. И для них понадобится всего два ингредиента.

Шоколадно-ореховый рулет

Хотите сладкого? В продуктовом магазине можно купить слоеное тесто и банку нутеллы. Раскатываем тесто, намазываем его поверхность пастой и сворачиваем в рулет и нарезаем порционно. Запекаем в духовке 20 минут при температуре 180 градусов (до готовности).

Пирожные без глютена

В этих пирожных нет муки! Вам понадобятся 4 яйца и чашка нутеллы! Взбиваем яйца миксером в течение 8 минут (они увеличатся в объеме втрое и масса станет белой), добавляем растопленную нутеллу (несколько секунд в микроволновке) и выливаем в форму. Затем 25 минут в духовке при температуре 170 градусов.

Бананово-кокосовое печенье

В миске смешиваем 1 ½ стакана тертого кокоса и 2 измельченных банана. Все, что осталось сделать, это нарезать ломтиками и запекать их в духовке около двадцати минут при температуре 170 градусов.

Ананасовый мусс

А вот и свежий экзотический десерт. Охлажденный йогурт и кубики ананаса в блендере!

Слоновьи ушки

Из слоеного теста (можно купить в магазине готовое) и сахара у нас получатся слоновьи уши. Стол "припылить" мукой. Раскатываем слоеное тесто, посыпаем сахаром (можно добавить и корицу, если любите). Скатываем тесто с двух противоположных сторон к середине (получится как бы два рулетика вместе). Нарезаем примерно сантиметр- полтора шириной. Выкладываем на противень и выпекаем при температуре 170 градусов до золотистого цвета.

Еда,
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