Аналитики объяснили, почему фисташки очень дорого стоят

Любители орехов знают, что фисташки стоят заметно дороже остальных видов. Аналитики объяснили, чем обусловлена такая высокая стоимость.
В первую очередь необходимо учитывать сложность выращивания и сбора урожая. Дело в том, что фисташковое дерево приносит урожай как минимум на седьмой год, а иногда и позже. Собирают эти орехи раз в год и только ночью, поскольку днем дерево выделяет токсичные для здоровья вещества.
Каждый орех собирают, очищают и высушивают вручную. Затем фисташки замачивают в соленой воде и обжаривают. Кроме того, на цену влияет транспортировка, поскольку фисташковые деревья растут в основном в Турции, Марокко и странах Средней Азии.
Ученые доказали, что регулярное употребление фисташек снижает уровень гормона стресса кортизола. Именно поэтому перекус из фисташек — это хороший антистресс, передает inosmi.ru.