Аналитики объяснили, почему фисташки очень дорого стоят

В первую очередь необходимо учитывать сложность выращивания и сбора урожая. Дело в том, что фисташковое дерево приносит урожай как минимум на седьмой год, а иногда и позже. Собирают эти орехи раз в год и только ночью, поскольку днем дерево выделяет токсичные для здоровья вещества.