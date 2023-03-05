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1 час назад

Аналитики объяснили, почему фисташки очень дорого стоят

Слово и Дело

Любители орехов знают, что фисташки стоят заметно дороже остальных видов. Аналитики объяснили, чем обусловлена такая высокая стоимость.

Аналитики объяснили, почему фисташки очень дорого стоят
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь необходимо учитывать сложность выращивания и сбора урожая. Дело в том, что фисташковое дерево приносит урожай как минимум на седьмой год, а иногда и позже. Собирают эти орехи раз в год и только ночью, поскольку днем дерево выделяет токсичные для здоровья вещества.

Каждый орех собирают, очищают и высушивают вручную. Затем фисташки замачивают в соленой воде и обжаривают. Кроме того, на цену влияет транспортировка, поскольку фисташковые деревья растут в основном в Турции, Марокко и странах Средней Азии.

Ученые доказали, что регулярное употребление фисташек снижает уровень гормона стресса кортизола. Именно поэтому перекус из фисташек — это хороший антистресс, передает inosmi.ru.

Еда,
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