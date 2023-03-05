Творожная запеканка с рисом: готовим полезный перекус

Обязательно запишите этот рецепт творожной запеканки с рисом, ее можно приготовить на любой случай, просто дозируйте количество сахара в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты (для овальной формы 20х7х5 см): Творог 5-9% 270 г

Рис белый 50 г (в сваренном виде 170 г)

Сахар 25г (*)

Масло сливочное 32 г

Яйцо 1 шт

Белок 1 шт (~30 г)

Соль щепотка

По вкусу цедра лимона/апельсина/лайма, специи

(*) Указанное количество сахара — для не очень сладкой запеканки. Если хотите десертный вариант, увеличьте до 40-45 г или обильно пересыпьте готовую запеканку пудрой. Очень вкусно с джемами или курдами, а также со свежими ягодами.

Процесс приготовления:

Рис сварить в большом количестве подсоленной воды до полной готовности, даже можно слегка разварить. Промыть водой, хорошо оттрясти и остудить.

Масло растопить и слегка остудить.

Творог должен быть не сухим и не пастообразным! Яйцо и белок — комнатной температуры.

Духовку разогреть до 180°С, форму обтянуть по дну двойным слоем фольги, смазать маслом всю внутреннюю поверхность.

В чашу блендера выложить творог, рис, яйцо и сахар. Пробить сначала импульсами, счищая периодически массу со стенок чаши. Затем на максимальной скорости до полной однородности. Добавить растопленное масло и снова пробить в течение минуты.

Белок взбить отдельно с солью до мягких пик. Аккуратно вручную вмешать в творожную массу.

Переложить массу в форму, разровнять верх.

Выпекать 40 минут, после чего духовку выключить и оставить запеканку внутри ещё на 10-15 минут.