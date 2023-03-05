Творожная запеканка с рисом: готовим полезный перекус

Обязательно запишите этот рецепт творожной запеканки с рисом, ее можно приготовить на любой случай, просто дозируйте количество сахара в зависимости от ваших вкусовых предпочтений.
(*) Указанное количество сахара — для не очень сладкой запеканки. Если хотите десертный вариант, увеличьте до 40-45 г или обильно пересыпьте готовую запеканку пудрой. Очень вкусно с джемами или курдами, а также со свежими ягодами.
Рис сварить в большом количестве подсоленной воды до полной готовности, даже можно слегка разварить. Промыть водой, хорошо оттрясти и остудить.
Масло растопить и слегка остудить.
Творог должен быть не сухим и не пастообразным! Яйцо и белок — комнатной температуры.
Духовку разогреть до 180°С, форму обтянуть по дну двойным слоем фольги, смазать маслом всю внутреннюю поверхность.
В чашу блендера выложить творог, рис, яйцо и сахар. Пробить сначала импульсами, счищая периодически массу со стенок чаши. Затем на максимальной скорости до полной однородности. Добавить растопленное масло и снова пробить в течение минуты.
Белок взбить отдельно с солью до мягких пик. Аккуратно вручную вмешать в творожную массу.
Переложить массу в форму, разровнять верх.
Выпекать 40 минут, после чего духовку выключить и оставить запеканку внутри ещё на 10-15 минут.
Остудить в форме, убрать на ночь в холодильник. Перед подачей пересыпать сахарной пудрой.