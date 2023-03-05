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22 минуты назад

Диетолог Круглова назвала полезные свойства картофеля

Слово и Дело

Картофель является крайне калорийным продуктом, что обеспечило ему популярность среди крестьян Российской Империи. В наши дни, когда физические нагрузки на человека уменьшились, и перед обществом стоит проблема ожирения, его популярность падает. Тем не менее, картофель обладает рядом полезных свойств. Об этом изданию NEWS.RU рассказала диетолог Наталья Круглова.

Диетолог назвала полезные свойства картофеля
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперт отметила, что в картошке содержится большое количество сложных углеводов, благодаря чему он может поспорить с крупами в плане энергетической ценности. Однако хорош этот овощ не только калорийностью.

«Также картофель содержит витамин C, калий, пищевые волокна, хотя в меньшей степени, чем другие овощи. Это главные полезные свойства. Поэтому определенная польза в нем есть», — заявила Круглова.

При этом, несмотря на высокое содержание углеводов, картофель может появиться и в рационе людей, занимающихся сбросом лишнего веса. Правда, при этом он должен быть приготовлен без использования жиров и масел.

Секрет заключается именно в сложности углеводов картофеля. В отличие от простых сахаров, эти соединения достаточно долго перерабатываются организмом, за счет чего не происходит быстрого насыщения крови питательными веществами.

Картофель, завезенный в Россию Петром I, за счет своей питательности, стал одним из важных составляющих постного стола. Сейчас, во время Великого поста, он также сохраняет актуальность. Но некоторые продукты, позиционируемые производителем как постные, в рацион включать не стоит.

Еда,Наталья Круглова,
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