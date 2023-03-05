Рецепт нежного сметанного пирога с ягодами: видео

Этот нежный и вкусный сметанный пирог с ягодами точно никого не оставит равнодушным. Его основа из песочного теста обладает интересной текстурой, сметана придает пирогу невероятную мягкость, а ягоды – свежесть и кислинку.
Блогер @Boss.nakuhne поделился способом приготовления вкусного, просто и красивого сметанного пирога.
Для приготовления теста вам понадобятся:
Ингредиенты для начинки:
Подробный рецепт приготовления пирога смотрите в видео.
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