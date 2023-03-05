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1 час назад

Рецепт нежного сметанного пирога с ягодами: видео

Мария Иглина

Этот нежный и вкусный сметанный пирог с ягодами точно никого не оставит равнодушным. Его основа из песочного теста обладает интересной текстурой, сметана придает пирогу невероятную мягкость, а ягоды – свежесть и кислинку.

Блогер @Boss.nakuhne поделился способом приготовления вкусного, просто и красивого сметанного пирога.

Для приготовления теста вам понадобятся:

  • Сливочное масло 100 гр
  • Сахар 90 гр
  • Ванильный сахар 10 гр
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 200 гр
  • Разрыхлитель 1 ч.л.

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Ингредиенты для начинки:

  • Ежевика 300 гр
  • Малина 150 гр
  • Кукурузный крахмал 1 ст.л.
  • Сметана 20% 200 гр
  • Сахар 90 гр

Подробный рецепт приготовления пирога смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, сколько раз на самом деле можно заваривать чайный пакетик.

Еда,Видео,
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