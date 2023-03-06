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40 минут назад

5 дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

WomanHit.ru

Отказавшись от них, вы улучшите качество жизни и сэкономите бюджет

5 дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Желание сэкономить, но при этом не снизить уровень жизни, не навредить здоровью — кажется, этого достичь довольно сложно. Но специалисты считают, что некоторые вещи и продукты мы приобретаем лишь по велению маркетологов. Они могут заставить тратить внушительные суммы на совершенно бесполезные покупки.

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Продукты для детокса и очищения

Волшебная надпись на соке, йогурте или даже геле для душа значительно поднимает стоимость товара. Покупатели верят, что эти простые продукты помогут им стать здоровее и выведут вредные вещества из организма. Врачи лишь тяжело вздыхают и напоминают: с детоксом прекрасно справляются печень и почки, именно они фильтруют и выбрасывают вредные для организма соединения. Если же органы с задачей не справляются, то ни йогурт, ни соки не помогут: настоящий детокс для таких пациентов устраивают в отделении реанимации с помощью аппарата, очищающего кровь.

Не тратьте деньги на эти изобретения маркетологов, а если хотите сока, просто выпейте его.

Мультивитамины

Все постулаты доказательной медицины уверяют: большинство необходимых веществ человек получает с едой. А избыток витаминов может быть опаснее, чем их недостаток. Поэтому бесконтрольный прием препаратов и БАДов, часто продающихся даже не в аптеке, а на кассе супермаркета — как минимум, трата денег, как максимум, опасны для здоровья. Биодобавки и витамины стоит принимать лишь после сдачи анализов и консультации с врачом.

Какао-напитки

Речь идет о растворимом какао, которое тает даже в холодном воде и молоке. Да, такой шоколадный коктейль может быть очень вкусным. Но пользы в нем точно нет: обычно пачка стоит гораздо дороже какао-порошка, а содержится в ней в основном сахар и сухое молоко. Чтобы избежать скачков сахара и набора лишнего веса, старайтесь покупать натуральный какао. Он менее калориен, содержит магний и витамины группы В.

Жевательная резинка

Для некоторых пачка жвачки — привычная ежедневная покупка. При этом в пересчете на килограмм стоит такое баловство невероятно дорого: около 2500 за кг. А через пять минут жевательная резинка отправляется в мусорку. Зубов она не очищает, а дыхание куда лучше освежат специальные спреи.

Каша в пакетиках

Это очень удобно: заварить горячей водой и готово. Обычно каши производят со вкусом фруктов или ягод, поэтому они так нравятся детям. Но, во-первых, в таком формате крупа становится весьма дорогой, во-вторых, в каждом пакетике, помимо хлопьев, содержится ударная доза сахара, сухого молока и искусственных добавок. Вряд ли такой продукт можно отнести к здоровому рациону.

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