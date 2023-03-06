5 дорогих и бесполезных продуктов, которые мы покупаем

Отказавшись от них, вы улучшите качество жизни и сэкономите бюджет
Желание сэкономить, но при этом не снизить уровень жизни, не навредить здоровью — кажется, этого достичь довольно сложно. Но специалисты считают, что некоторые вещи и продукты мы приобретаем лишь по велению маркетологов. Они могут заставить тратить внушительные суммы на совершенно бесполезные покупки.
Волшебная надпись на соке, йогурте или даже геле для душа значительно поднимает стоимость товара. Покупатели верят, что эти простые продукты помогут им стать здоровее и выведут вредные вещества из организма. Врачи лишь тяжело вздыхают и напоминают: с детоксом прекрасно справляются печень и почки, именно они фильтруют и выбрасывают вредные для организма соединения. Если же органы с задачей не справляются, то ни йогурт, ни соки не помогут: настоящий детокс для таких пациентов устраивают в отделении реанимации с помощью аппарата, очищающего кровь.
Не тратьте деньги на эти изобретения маркетологов, а если хотите сока, просто выпейте его.
Все постулаты доказательной медицины уверяют: большинство необходимых веществ человек получает с едой. А избыток витаминов может быть опаснее, чем их недостаток. Поэтому бесконтрольный прием препаратов и БАДов, часто продающихся даже не в аптеке, а на кассе супермаркета — как минимум, трата денег, как максимум, опасны для здоровья. Биодобавки и витамины стоит принимать лишь после сдачи анализов и консультации с врачом.
Речь идет о растворимом какао, которое тает даже в холодном воде и молоке. Да, такой шоколадный коктейль может быть очень вкусным. Но пользы в нем точно нет: обычно пачка стоит гораздо дороже какао-порошка, а содержится в ней в основном сахар и сухое молоко. Чтобы избежать скачков сахара и набора лишнего веса, старайтесь покупать натуральный какао. Он менее калориен, содержит магний и витамины группы В.
Для некоторых пачка жвачки — привычная ежедневная покупка. При этом в пересчете на килограмм стоит такое баловство невероятно дорого: около 2500 за кг. А через пять минут жевательная резинка отправляется в мусорку. Зубов она не очищает, а дыхание куда лучше освежат специальные спреи.
Это очень удобно: заварить горячей водой и готово. Обычно каши производят со вкусом фруктов или ягод, поэтому они так нравятся детям. Но, во-первых, в таком формате крупа становится весьма дорогой, во-вторых, в каждом пакетике, помимо хлопьев, содержится ударная доза сахара, сухого молока и искусственных добавок. Вряд ли такой продукт можно отнести к здоровому рациону.