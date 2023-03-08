Бармен составила топ-5 коктейлей к 8 Марта

Руководитель проекта «Сплетни Бар by Anna Asti» Яна Локотош рассказала, какие необычные коктейли чаще всего заказывают посетители 8 Марта.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Ночью на кухне»

Коктейль в категории Milk Punch с легкой ноткой сладости. Напиток имеет насыщенный вкус какао, который дополняется сливочно-банановым послевкусием.

«Пикантные подробности»

Модифицированная версия Daiquiri, в которой белый ром заменяется на пряный. Кордиал из черноплодки с имбирем дает кисло-сладкий вкус, при добавлении 5 перцев напиток приобретает насыщенный и глубокий вкус.

«Роскошество»

Изысканный аперитив, твист на классический Adonis. Напиток на основе яблочного бурбона, в который добавлены херес фино и сладкий вермут, настоянный на пало-санто. Для усиления аромата щепки, на которых настаивается вермут, подается вместе с коктейлем.

«Детка, это винтаж»