Бармен составила топ-5 коктейлей к 8 Марта

Руководитель проекта «Сплетни Бар by Anna Asti» Яна Локотош рассказала, какие необычные коктейли чаще всего заказывают посетители 8 Марта.
Коктейль в категории Milk Punch с легкой ноткой сладости. Напиток имеет насыщенный вкус какао, который дополняется сливочно-банановым послевкусием.
Модифицированная версия Daiquiri, в которой белый ром заменяется на пряный. Кордиал из черноплодки с имбирем дает кисло-сладкий вкус, при добавлении 5 перцев напиток приобретает насыщенный и глубокий вкус.
Изысканный аперитив, твист на классический Adonis. Напиток на основе яблочного бурбона, в который добавлены херес фино и сладкий вермут, настоянный на пало-санто. Для усиления аромата щепки, на которых настаивается вермут, подается вместе с коктейлем.
Переработанный коктейль Grasshopper, основанный на нежном сливочном сочетании мяты и какао, которое дополняет ванильное мороженое. В напиток добавляется фернет и конопляное масло для объединения всех вкусов воедино. «Ньюсмейкер» Коктейль является деконструированным и воссозданным из жидких ингридиентов лимонный пирог. Напиток основан на ванильной водке и содержит кордиал «лимонный пирог» и пену из бехеровки. Ранее «ФедералПресс» писал, какие блюда к 8 Марта может приготовить любой мужчина.