Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Бармен составила топ-5 коктейлей к 8 Марта

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Руководитель проекта «Сплетни Бар by Anna Asti» Яна Локотош рассказала, какие необычные коктейли чаще всего заказывают посетители 8 Марта.

Бармен составила топ-5 коктейлей к 8 Марта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Ночью на кухне»

Коктейль в категории Milk Punch с легкой ноткой сладости. Напиток имеет насыщенный вкус какао, который дополняется сливочно-банановым послевкусием.

«Пикантные подробности»

Модифицированная версия Daiquiri, в которой белый ром заменяется на пряный. Кордиал из черноплодки с имбирем дает кисло-сладкий вкус, при добавлении 5 перцев напиток приобретает насыщенный и глубокий вкус.

«Роскошество»

Изысканный аперитив, твист на классический Adonis. Напиток на основе яблочного бурбона, в который добавлены херес фино и сладкий вермут, настоянный на пало-санто. Для усиления аромата щепки, на которых настаивается вермут, подается вместе с коктейлем.

«Детка, это винтаж»

Переработанный коктейль Grasshopper, основанный на нежном сливочном сочетании мяты и какао, которое дополняет ванильное мороженое. В напиток добавляется фернет и конопляное масло для объединения всех вкусов воедино. «Ньюсмейкер» Коктейль является деконструированным и воссозданным из жидких ингридиентов лимонный пирог. Напиток основан на ванильной водке и содержит кордиал «лимонный пирог» и пену из бехеровки. Ранее «ФедералПресс» писал, какие блюда к 8 Марта может приготовить любой мужчина.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий