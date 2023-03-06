Какие продукты повысят уровень витамина D

Эксперты считают, что зимой и осенью нам всем необходимо поддерживать уровень витамина D. О том, как это сделать с помощью продуктов, расскажет "Рамблер".

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Также известный как «солнечный витамин», витамин D является важным для здоровья витамином. Однако, на самом деле, это гормон. Наш организм вырабатывает его из холестерина, и этот процесс происходит, когда вы подвергаетесь воздействию солнечного света. Это жирорастворимое вещество, относящееся к семейству соединений, включающему D1, D2 и D3.

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В то время как человеческий организм вырабатывает витамин D естественным образом, большинство людей не получают достаточного количества солнечного света, чтобы вырабатывать его в достаточном количестве.

Признаки дефицита витамина D включают в себя:

Усталость

Мышечная слабость

Боль в твоих костях

Изменения в вашем настроении (например, депрессия)

Витамин D является важным витамином, который играет роль в здоровье костей, иммунитете, уменьшении воспаления и многом другом.

Продукты с высоким содержанием витамина D

Получить витамин D можно из различных источников пищи. Следующие продукты считаются одними из лучших пищевых источников витамина D:

Обогащенные злаки

Пищевые источники витамина D ограничены. Многие хлопья обогащены этим витамином, а также другими важными витаминами и минералами. Зерновые хлопья, обогащенные 10% рекомендуемой суточной нормы витамина D, содержат 2 мг (80 МЕ) на 1 порцию чашки. Хотя злаки могут быть обогащены витаминами и минералами, они также могут содержать добавленные сахара, поэтому следует читать этикетку.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок — еще один напиток, который часто обогащают витамином D. В одном стакане сока содержится 2,5 мг витамина D.

Обогащенные молочные продукты

Многие молочные продукты, такие как молоко и йогурт, также обогащены витамином D, как и немолочные заменители, такие как соевое молоко, миндальное молоко и овсяное молоко. Обогащенное молоко обычно содержит около 3 мг (120 МЕ) витамина D, а немолочные альтернативы содержат от 2,5 до 3,6 мг на 1 чашку. Йогурт содержит от 2 до 3 мг витамина D на порцию. Как и крупы, некоторые марки обогащенного молока могут содержать добавленный сахар.

Масло печени трески

Масло печени трески обеспечивает большой объем витамина D в очень маленькой порции. Всего в одной столовой ложке содержится 34 мг, что более чем вдвое превышает рекомендуемую суточную дозу.

Рыба

Рыба содержит много важных питательных веществ, в первую очередь омега-3 жирные кислоты. Различные виды рыбы содержат разное количество кальция, фосфора, железа, цинка и йода. Многие виды, особенно жирные сорта, также содержат витамин D. Порция радужной форели весом содержит 16,2 мг, а нерки — 14,2 мг. Порция консервированного тунца содержит 1 мг.

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