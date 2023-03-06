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1 час назад

Врач рассказал, как правильно выбрать масло для жарки: видео

Стелла Шмель

Задумывались ли вы, что от выбранного масла зависит не только вкус и внешний вид блюда, но и его польза или вред для организма.

Сегодня на полках магазинов представлен широкий ассортимент различных масел, но как при таком разнообразии понять, какое лучше выбрать для жарки?

Врач Сергей Малоземов рассказал, как правильно подобрать масло и на какие критерии стоит обратить внимание.

Некоторые масла лучше подходят для жарки на высокой температуре, так как они имеют высокую точку дымления. Масла с низкой точкой дымления, напротив, окисляются при воздействии высоких температур.

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Подробнее о том, как выбрать масло для жарки, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как выбрать самую полезную морковь.

Еда,Видео,Сергей Малоземов,
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