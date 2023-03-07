Каким должен быть правильный завтрак

Эксперты рассказали о том, как должен выглядеть правильный завтрак, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.
Так, телеведущий шоу «О самом главном» врач Александр Мясников уверен, что пропускать прием пищи по утрам никак нельзя.
«Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет», – комментирует врач.
Так вот, Мясников считает, что с утра можно есть практически все. Дело в том, что съеденные на завтрак калории за день организм израсходует. Так что на завтрак можно не отказывывать себе и в разных вкусностях. Однако для того, чтобы у организма были силы «дожить» до обеда, следует учесть несколько правил:
Включайте белки в завтрак: белки содержат аминокислоты, которые помогают восстановить и укрепить мышцы, а также увеличивают чувство сытости. Примеры белковых продуктов: яйца, творог, йогурт, греческий йогурт, орехи и семена.
Добавляйте овощи и фрукты: они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, необходимые для поддержания здоровья. Примеры овощей и фруктов: яблоки, бананы, апельсины, груши, манго, брокколи, помидоры, листовая зелень, огурцы и морковь.
Выбирайте комплексные углеводы: они дают длительную энергию благодаря тому, что организму нужно время на их переваривание. Примеры комплексных углеводов: цельнозерновой хлеб, овсянка, крупы, каши, фрукты и овощи.