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2 часа назад

Каким должен быть правильный завтрак

Primpress

Эксперты рассказали о том, как должен выглядеть правильный завтрак, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Pensnews.

Каким должен быть правильный завтрак
Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

Так, телеведущий шоу «О самом главном» врач Александр Мясников уверен, что пропускать прием пищи по утрам никак нельзя.

«Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет», – комментирует врач.

Так вот, Мясников считает, что с утра можно есть практически все. Дело в том, что съеденные на завтрак калории за день организм израсходует. Так что на завтрак можно не отказывывать себе и в разных вкусностях. Однако для того, чтобы у организма были силы «дожить» до обеда, следует учесть несколько правил:

Включайте белки в завтрак: белки содержат аминокислоты, которые помогают восстановить и укрепить мышцы, а также увеличивают чувство сытости. Примеры белковых продуктов: яйца, творог, йогурт, греческий йогурт, орехи и семена.

Добавляйте овощи и фрукты: они содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку, необходимые для поддержания здоровья. Примеры овощей и фруктов: яблоки, бананы, апельсины, груши, манго, брокколи, помидоры, листовая зелень, огурцы и морковь.

Выбирайте комплексные углеводы: они дают длительную энергию благодаря тому, что организму нужно время на их переваривание. Примеры комплексных углеводов: цельнозерновой хлеб, овсянка, крупы, каши, фрукты и овощи.

Еда,Александр Мясников,
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