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3 часа назад

«Двойной удар для дофаминовой системы»: врач рассказал об опасности конфет с алкоголем

Клопс.Ruиещё 5

В магазинах представлен широкий выбор конфет, в том числе с алкогольными начинками на любой вкус. Однако от покупки таких сладостей следует отказаться. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров. Врач объяснил, какой вред может причинить употребление этого лакомства.

Врач рекомендовал отказаться от «женских» спиртных напитков на 8 Марта
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Это будет двойной удар для дофаминовой системы: за счёт этанола и за счёт быстрых сахаров. Конечно, опьянение от таких конфет — это казуистика, это всё-таки надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль, его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», — прокомментировал эксперт.

По словам специалиста, не нужно дарить такие сладости людям, у которых уже есть или были проблемы с алкоголем. «Если у человека есть предрасположенность, его употребление небольшой дозы может спровоцировать на дальнейший приём алкоголя, рисковать не стоит. <...> Как нарколог, я не рекомендую употреблять [алкоголь] вообще и не даю индульгенции, что от одной конфеты ничего не будет. Все с чего-то начинают. Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание», — предостерёг Шуров.

Нутрициолог ранее объяснила, из-за каких проблем с организмом всё время хочется сладкого.

Еда,ГИБДД,
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