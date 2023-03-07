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59 минут назад

Изысканные блюда к 8 Марта от шеф-повара

РИА "ФедералПресс"

Шеф-повар бара «Сплетни бар by Anna Asti» рассказал, какие блюда можно приготовить на 8 Марта, чтобы обрадовать свою вторую половинку.

Изысканные блюда к 8 Марта от шеф-повара
Фото: unsplash.comunsplash.com

Карпаччо из тунца и лосося

Блюдо итальянской кухни, карпаччо из лосося, не менее популярно, чем классический вариант этой холодной закуски из мяса. Тонко нарезанный свежий лосось выкладывается тонкими слайсами, заправляется соусом и посыпается ароматным пармезаном. Эта закуска станет роскошным украшением романтического вечера.

Салат с морепродуктами и соусом из маракуйи

Экзотический салат из морепродуктов и маракуйи не оставит равнодушными даже самых взыскательных девушек. Салат прост в приготовлении, но при этом он яркий и очень вкусный. Тропический плод придаст массу оттенков вкуса морепродуктам.

Хрустящие креветки

Для романтического ужина креветки – лучший выбор, ведь они полезные и вкусные. Великолепная легкая закуска, которая придется по вкусу второй половинке и не заставит вас много времени провести у плиты.

Сибас с креветочной пеной

Рыба во всем своем многообразии – идеальный выбор для романтического ужина.

Лавандовое безе

Безе, или французская меренга – давно уже всем знакомое и привычное лакомство, это основа различных десертов и пирожных. Безе – это взбитый белок с сахаром. При том, что используются самые простые ингредиенты, получается вкусная воздушная пироженка.

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