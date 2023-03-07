Изысканные блюда к 8 Марта от шеф-повара

Шеф-повар бара «Сплетни бар by Anna Asti» рассказал, какие блюда можно приготовить на 8 Марта, чтобы обрадовать свою вторую половинку.
Блюдо итальянской кухни, карпаччо из лосося, не менее популярно, чем классический вариант этой холодной закуски из мяса. Тонко нарезанный свежий лосось выкладывается тонкими слайсами, заправляется соусом и посыпается ароматным пармезаном. Эта закуска станет роскошным украшением романтического вечера.
Экзотический салат из морепродуктов и маракуйи не оставит равнодушными даже самых взыскательных девушек. Салат прост в приготовлении, но при этом он яркий и очень вкусный. Тропический плод придаст массу оттенков вкуса морепродуктам.
Для романтического ужина креветки – лучший выбор, ведь они полезные и вкусные. Великолепная легкая закуска, которая придется по вкусу второй половинке и не заставит вас много времени провести у плиты.
Рыба во всем своем многообразии – идеальный выбор для романтического ужина.
Безе, или французская меренга – давно уже всем знакомое и привычное лакомство, это основа различных десертов и пирожных. Безе – это взбитый белок с сахаром. При том, что используются самые простые ингредиенты, получается вкусная воздушная пироженка.