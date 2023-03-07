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1 час назад

Рецепт заливного с языком

Наш край

Приготовить это блюдо можно к праздничному столу.

Рецепт заливного с языком
Фото: Наш крайНаш край

Ингредиенты:

  • 1 телячий или говяжий язык весом примерно 1 кг,
  • 1 кг куриных крылышек или шей,
  • 6 крутых перепелиных яиц,
  • 4 сырых яичных белка,
  • 1 средняя луковица,
  • 1 средняя морковка,
  • 1 ст. л. смеси перцев горошком,
  • 1 ч. л. семян горчицы, соль.

Способ приготовления:

  1. Положите язык и крылышки/шеи в широкую кастрюлю и залейте водой так, чтобы мясо было закрыто на 8–10 см. Доведите до кипения, убавьте огонь, посолите, добавьте сахар, снимите пену.
  2. Добавьте разрезанные пополам лук и морковь, горчицу и перец горошком.
  3. Варите на слабом огне, не позволяя бурлить и подливая холодную воду.
  4. Через два часа варки вынуть сваренный язык, переложить в воду со льдом, снять с языка кожу.
  5. Бульон варить еще 2 часа, затем процедить через сито, остудить, снять жир.
  6. Взбить слегка белки, смешать с бульоном и взбить венчиком все вместе.
  7. Поставить на сильный огонь, довести до кипения – белки шапкой поднимутся вверх.
  8. Снять пену, аккуратно процедить бульон через полотенце – он должен стать прозрачным.
  9. Нарезать язык небольшими кусочками, перепелиные яйца — кружочками.
  10. Выложить мясо, язык и яйца в бокалы, залить бульоном и поставить в холодильник застывать на 4–8 ч.

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Еда,
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