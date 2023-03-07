Вся правда о роллах и суши: мнение Роскачества

Специалисты Роскачества вместе с экспертом из профильной компании Светланой Кротковой ответили на самые популярные вопросы о роллах и суши и рассказали, как принято употреблять с такой едой имбирь и васаби.

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1. Кладут ли в роллы и суши сырую рыбу?

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В оригинале в суши и роллы идёт именно сырая рыба, несоленая. Далеко не все рестораны соблюдают это правило, некоторые кладут солёную, но это дает совсем другой вкус, роллы в результате могут плохо сочетаться с соевым соусом и казаться пересоленными.

2. Можно ли заразиться паразитами, съев суши или роллы?

Теоретически из суши с лососем или сёмгой можно получить живую анизакиду. Это морской паразит, который может находиться только в морской рыбе. Однако вероятность этого крайне мала. Садковая рыба редко подвержена гельминтозу, чаще этим страдают дикие особи, которых в суши практически не найти. Например, даже если в авторских рецептах используют нерку, получают ее исключительно замороженной. Семгу и форель могут использовать охлажденными, но многие работают с заморозкой. В данном случае это даст дополнительную гарантию отсутствия живых паразитов.

3. Бактерии в роллах - правда или миф?

Чаще всего бактерии - причина отравления роллами. Именно поэтому их нельзя есть детям и беременным женщинам. В сырой рыбе может быть кишечная палочка и другие бактерии-мезофилы, которые вызывают симптомы кишечных отравлений, а также гораздо более опасная бактерия листерия. Ей не страшна даже шоковая заморозка, также она может привести к листериозу - бактериальной инфекции, вызывающей поражение лимфатической и нервной систем. Для беременных женщин и их будущих детей такое заражение может стать критическим. Именно поэтому врачи запрещают в течение всей беременности есть термически необработанную сырую и солёную рыбу. Однако при этом не запрещено есть роллы с термически обработанной рыбой, крабами и запечённые.

4. В течение какого времени необходимо съесть роллы?

Срок годности роллов из магазина в соответствии с техническими условиями, по которым они выпускаются, - 24 часа или чуть больше, если они соответствующе упакованы. У роллов из ресторана срок годности гораздо короче.

5. Можно ли есть роллы на диете?

На диете при сбалансированном рационе в небольшом дефиците калорий лучше сделать роллы самостоятельно, так как готовые очень калорийны. Оказалось, дело не в белом рисе, это вполне допустимый источник медленных углеводов. Плохо именно большое количество сахара и уксуса, которые добавляют в рис.

6. Как принято употреблять имбирь и васаби?