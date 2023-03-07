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2 часа назад

Диетолог Пегова: чувство голода перед сном могут утолить грибы

Секрет Фирмы

Хоть специалисты и советуют отказаться от еды хотя бы за два-три часа до сна, порой организм просто требует перекус. Тогда в ход идут бутерброды, печенюшки и всякое такое, что не требует особого приготовления. Правда, такие зажоры плохо отражаются на фигуре, а ещё с полным желудком плохо спится.

Диетолог: чувство голода перед сном могут утолить грибы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам диетолога Евгении Пеговой, чтобы похудеть, важно добавить в свой рацион больше низкокалорийных продуктов. Их можно есть даже перед сном.

Конечно, отлично голод утолит банальный кефир. Он и на пищеварение хорошо влияет, и похудению не помешает никак. Лучше выбирать не слишком жирный, но и не обезжиренный вариант. Идеально — 2,5%.

Если вы чувствуете, что кефир не тот продукт, который поможет утолить голод, то можно съесть что-то посущественнее. Например, грибы. Около 300 г шампиньонов, приготовленных на сковороде или гриле, точно помогут уснуть без урчащего живота. Правда, не вздумайте добавлять в блюдо масло или соль. Иначе привет, отеки и лишний вес. Для аромата можно добавить щепотку трав.

Также в качестве перекуса годится салат из огурцови других зелёных овощей. Можно добавить шпинат или листья салата, а в качестве заправки использовать льняное или оливковое масло или лимонный сок.

Еда,
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