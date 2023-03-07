8 русских блюд, которые совсем не понимают иностранцы

Традиции русской кухни такие разнообразные, каждый может найти что-то по вкусу. Вы, наверняка, слышали истории о том, как иностранец бесповоротно влюбился в сгущенное молоко, бифстроганов или гречку. Но некоторые блюда жителю других стран понять не просто сложно, а почти невозможно.

Фото: WomanHit.r WomanHit.r

Сало

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Во многих странах принято есть вполне похожее блюдо — бекон. Но, во-первых, у него есть копченый аромат, а во-вторых, бекон часто обжаривают, сало же принято есть сырым. Яркий чесночный запах и смесь специй иностранцам кажется очень непривычным, но, попробовав сало, некоторые остаются в полном восторге.

Манная каша

Будем честны, у этого блюда достаточно ненавистников и в России: кто-то с содроганием вспоминает манку с комочками, которую подают в детском саду. Иностранцам тоже сложно понять непонятную консистенцию манной каши, а ее вкус кажется им слишком сладким. Даже если добавить в кашу ягоды или мед, она не станет нравиться туристам больше.

Квашеная капуста

Гастроэнтерологи и диетологи считают этот продукт настоящим суперфудом, ферментированная капуста — источник проботиков, нормализующих работу кишечника. Но для иностранцев блюдо выглядит очень странно, у него слишком сложный вкус — кисло-соленый, и не самый приятный аромат. Наверно, они просто не знают, что можно сдобрить капусту подсолнечным маслом, добавить сахара, лук, а может, кусочки сладкого перца.

Печень

В меру прожаренная, с луком и сметаной, печень — настоящее спасение для тех, кто страдает от низкого гемоглобина. При этом туристам сложно понять весьма специфический вкус и аромат блюда, особенно если оно сочетается с гречкой — эту крупу иностранцы избегают, а найти ее в магазинах США или Европы очень сложно.

Кстати, сметану, которой часто заправляют печень, иностранцы тоже недолюбливают: они считают ее слишком жирной и при этом недостаточно плотной.

Заливная рыба

Желе со вкусом рыбы, разве это может быть вкусным? Именно так думают иностранцы. По их мнению, желе должно быть сладким. Поэтому и холодец, и заливная рыба туристов совершенно не привлекают.

Квас

Этот газированный напиток с ярким хлебным вкусом вызывает у гостей из других стран множество вопросов: он слишком резкий, кислый, в нем есть минимальный процент алкоголя. В некоторых странах квас считают неудачной пародией на колу, но мы-то знаем, как классно он утоляет жажду, как вкусно запивать им жареную картошку.

Кефир

Еще один напиток, который точно не нравится иностранцам. Кисленький кефир кажется им странным, непривычным. Ряженка, тан, айран понимания тоже не находят.

Кисель