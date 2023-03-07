Оливковое масло оказалось способно улучшить память

Учёные выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима может оказывать положительное влияние на людей с лёгкими когнитивными нарушениями. В частности, у них может улучшиться память.

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В новом исследовании участвовали 25 человек с лёгкими когнитивными нарушениями. Они потребляли 30 миллилитров или около трёх столовых ложек оливкового масла в день в течение шести месяцев. 13 участников пили оливковое масло первого холодного отжима, а 12 — рафинированное оливковое масло. Первый тип богат фенолами.

Участники прошли несколько тестов до и после употребления оливкового масла, включая МРТ, серию когнитивных тестов и анализ крови на биомаркеры, связанные с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что оба типа масла улучшают когнитивную функцию. Первый изменял функцию гематоэнцефалического барьера и функциональную связь между различными областями мозга, а второй — увеличивал функциональную активацию мозга в задачах памяти в областях мозга, участвующих в познании.