Вот чем опасен для здоровья органический яблочный уксус

Яблочный уксус обладает определёнными преимуществами для организма. Например, он помогает избавиться от лишних килограммов и нормализует уровень сахара в крови. Но не для всех людей он всё-таки безопасен.

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Органический яблочный уксус, хоть и считается полезным, всё же подходит не всем. Определённым категориям людей употреблять его противопоказано.

Известно, что органический яблочный уксус может снизить эффективность лекарств от болезней сердца и от диабета, а также мочегонных препаратов. Поэтому тем, кто принимает эти лекарства, нельзя употреблять такой уксус.

Кроме того, яблочный уксус снижает показатели калия в крови, повреждает нервы и мышцы, приводит к поражению тканей горла, расстройству желудка, разрушению эмали зубов, нарушает процесс избавления от содержимого желудка, замедляет пищеварение. К этому всему нужно быть готовым.