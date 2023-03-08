Женщина в восторге, кухня цела: праздничный ужин мужскими руками к 8 Марта

После похода в ресторан домашний торжественный ужин – чуть ли не самая популярная схема празднования 8 Марта. Ее главная цель – избавить женщину от необходимости готовить еду, поэтому питанием семьи должен заняться партнер. «ФедералПресс» подготовил подробную инструкцию по приготовлению трех эффектных праздничных блюд, с которыми справится даже мужчина, впервые увидевший плиту.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Классический «Цезарь»

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Не банальность, а бессмертная классика! А заодно – минимальная подстраховка вашего ужина, чтобы было чем накормить даму сердца, даже если что-то из других блюд не получится. Этот салат – синоним свежести: в нем есть и хрустящий айсберг, и помидорки черри, и ароматные крутоны.

Ингредиенты: соус «Цезарь» (подойдет «Heinz», не нужно на нем экономить); томаты черри 200 г; салат айсберг, 1 кочан (если не сможете найти ромэн); хлеб (мягкий, свежий и пшеничный); сыр пармезан 200 г; чеснок 1 зубчик; масло сливочное или оливковое, 3 столовые ложки.

Как готовить: основой «Цезаря» является одноименный соус. Его лучше купить – самостоятельное приготовление требует серьезных навыков, дорогих и редких ингредиентов. Покупать нужно дорогой и качественный соус, он больше похож на оригинал. Хлеб нарезать кубиками, примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. На сковороду налить две столовых ложки оливкового или положить столовую ложку сливочного масла, туда же выдавить половину зубчика чеснока. Поставить сковороду на средний огонь и подождать, пока масло растопится или разогреется (около минуты), и высыпать туда 20-30 кусочков порезанного хлеба. Обжаривать, аккуратно помешивая, две минуты. Пармезан натереть на самой мелкой терке. Томаты черри порезать вдоль оси симметрии пополам. Листья салата нарвать (не нарезать!) на кусочки примерно 3 на 3 сантиметра. Смешать все в салатнике, перемешивая руками, сверху приправить соусом. Можно посолить по вкусу – и ваш «Цезарь» готов!

Курица с грибами в сливочном соусе

Довольно классический вариант горячего – и тем не менее, сливочная курица нечасто оказывается на столах россиян. Это блюдо идеально для того, чтобы понять, как можно получить очень вкусную еду без специальных навыков и сверхусилий. Лучше всего курица с шампиньонами и сливками сочетается с гарниром из обжаренных брокколи, но можно подавать ее и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты: куриное филе 700 г; шампиньоны сырые 500 г; лук 1-2 штуки; сливки 10 %, 200 мл; 2 зубчика чеснока; масло оливковое 10 столовых ложек; соль, перец, приправа для курицы в сливочном соусе.

Как готовить: курицу нарезать кусочками примерно 1 на 3 сантиметра, обжарить на оливковом масле 5-7 минут при среднем огне. Сложить мясо в отдельную емкость. Лук нарезать четверть-кольцами, также обжарить и выложить в емкость к курице. Порезать шампиньоны в зависимости от их размера: большие – на 8 частей, средние – на 4. Обжарить на масле. В глубокую сковородку или сотейник выложить все продукты так, чтобы они помещались без горки. В отдельную емкость вылить сливки, добавить в них приправу, соль и черный перец. Перемешать и добавить к основному блюду. Поставить сковороду на средний огонь и довести до кипения. Накрыть крышкой, уменьшить огонь и тушить 10 минут. Нужно помешивать курицу в течение всего процесса тушения, примерно раз в три минуты. Затем выдавить туда чеснок и перемешать, тушить еще 5 минут. Попробуйте курицу, добавьте соль и перец по вкусу и можно подавать. Если хотите сделать гарнир, отдельно отварите замороженные соцветия брокколи, бросив их на 5-10 минут в кипящую воду. Затем капусту нужно вынуть и дать ей остыть, порезать на небольшие кусочки, посолить, поперчить и слегка обжарить на оливковом масле минут 5, постоянно помешивая.

Клубника со сливками

Ужин без десерта не может считаться праздничным. Мы предлагаем вам приготовить один из самых классических и одновременно романтичных вариантов сладкого блюда. Главное – отыскать в марте хорошие ягоды, и ответственно отнестись к приготовлению крема. Вариантов и способов сервировки у клубники со сливками могут быть сотни!

Ингредиенты: сливки для взбивания 33 %, 200 мл (при наличии блендера или миксера) или готовые взбитые, но лучше все же сделать самому; клубника свежая 150 г (на 2 порции); сахарная пудра 1 пакет; ванилин 1 пакет.