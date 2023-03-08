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1 час назад

Химик назвала три растительных масла, которых лучше избегать: той самой омеги-3 там нет

Российская Газета

Химик и биолог Елена Семиколенных поделилась рекомендациями по выбору растительного масла. Также специалист объяснила, где искать те самые необходимые омега-3 жирные кислоты, получить которые многие рассчитывают с растительным маслом.

Химик назвала три растительных масла, которых лучше избегать
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Выбирая масло для жарки следует учитывать его устойчивость при нагревании до 200 градусов.

"Проходит масло по этому параметру? Отлично", - пишет эксперт в своем Telegram-канале, отмечая, что лучше не экспериментировать с жаркой на кокосовом и пальмовом маслах - в них слишком много насыщенных жиров.

Также специалист посоветовала не искать в растительном масле омегу-3. Надежнее всего получать ее из морской рыбы.

"Масло наземных растений не может быть хорошим источником омега-3", - уточнила Елена Семиколенных.

При этом в нашем рационе достаточно много омеги-6 (и что важно, она "конкурирует" в организме с омегой-3), которую мы получаем из массы продуктов. Чтобы был баланс, рекомендуется умерить потребление подсолнечного, соевого и кукурузного масел. Не стоит лить эти масла везде в большом количестве.

Если вы жарите, то лучше потратиться на хорошую сковородку с антипригарным покрытием и использовать масла по минимуму.

"На сковородку нужно лить минимум масла, лишь бы еда не пригорала. В идеале это должна быть тончайшая масляная пленка", - отметила химик.

Как уточнила эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова, незаменимые жирные кислоты из масла не усваиваются в организме человека так, как нам нужно. Из масла омега-3 остаются в предшествующем варианте из растительных компонентов и не преобразуются до жизненно важных нам жирных омега-3 кислот, уточнила специалист, еще раз подчеркнув, что потребление "растительных масел для получения полиненасыщенной жирной кислоты омега-3 - бессмысленное занятие".

Еда,
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