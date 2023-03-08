Суши с авокадо, васаби и угрем действуют как афродизиак

Вообще люди годами пытаются найти продукты с веществами, которые усиливают половое влечение. Некоторые на свидании предпочитают такую еду, думая, что она разгорячит гормончики. Одним из самых популярных блюд для романтического вечера считаются японские суши. Главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева назвала ингредиенты, которые могут сделать суши афродизиаком.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Румянцева добавила, что натуральные продукты гораздо лучше усваиваются в организме, а также снабжают его дополнительными полезными веществами. И, кстати, работают лучше, чем те же препараты для влечения, которые продаются в аптеках. Но наличие афродизиаков в блюдах японской кухни зависит от конкретных ингредиентов.

Например, обычные роллы с рыбой никак не повлияют на половое влечение, а вот суши с авокадо, васаби и угрём — это уже другой разговор.

«Всё дело в компонентах блюда: такие продукты, как морская капуста, имбирь, кунжут и водоросли, являются природными афродизиаками. В них присутствует много йода, клетчатки и белка, которые улучшают работу щитовидной железы и увеличивают выработку гормонов», — объяснила эксперт «Лайфу».

Роллы и суши не только увеличивают тестостерон, но и в целом полезны для организма. В них большое количество полезных веществ и минералов. Например, фолиевая кислота улучшает циркуляцию крови, а витамины группы В восстанавливают нервные клетки. Также эксперт посоветовала добавлять в блюда имбирь, если вы любите поострее.