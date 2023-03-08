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49 минут назад

Технолог Румянцева: суши с авокадо, васаби и угрем действуют как афродизиак

Секрет Фирмы

Вообще люди годами пытаются найти продукты с веществами, которые усиливают половое влечение. Некоторые на свидании предпочитают такую еду, думая, что она разгорячит гормончики. Одним из самых популярных блюд для романтического вечера считаются японские суши. Главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева назвала ингредиенты, которые могут сделать суши афродизиаком.

Суши с авокадо, васаби и угрем действуют как афродизиак
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Румянцева добавила, что натуральные продукты гораздо лучше усваиваются в организме, а также снабжают его дополнительными полезными веществами. И, кстати, работают лучше, чем те же препараты для влечения, которые продаются в аптеках. Но наличие афродизиаков в блюдах японской кухни зависит от конкретных ингредиентов.

Например, обычные роллы с рыбой никак не повлияют на половое влечение, а вот суши с авокадо, васаби и угрём — это уже другой разговор.

«Всё дело в компонентах блюда: такие продукты, как морская капуста, имбирь, кунжут и водоросли, являются природными афродизиаками. В них присутствует много йода, клетчатки и белка, которые улучшают работу щитовидной железы и увеличивают выработку гормонов», — объяснила эксперт «Лайфу».

Роллы и суши не только увеличивают тестостерон, но и в целом полезны для организма. В них большое количество полезных веществ и минералов. Например, фолиевая кислота улучшает циркуляцию крови, а витамины группы В восстанавливают нервные клетки. Также эксперт посоветовала добавлять в блюда имбирь, если вы любите поострее.

Учёные доказали, что он обладает антисептическим действием, укрепляет иммунитет и даже лечит бесплодие. Казалось бы, лепи и лепи суши — и в личной жизни красота, и для здоровья полезно. Ведь свежая рыба, с которой делают почти все виды суши и роллов, — просто кладезь полезных веществ. Однако есть сырую рыбу может быть небезопасно, подробности тут .

Еда,Людмила Румянцева,
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