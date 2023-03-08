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2 часа назад

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить

Flytothesky.ru

Еда – это целая вселенная. А прием пищи уже давно превратился из обычной потребности в целый ритуал. Мы собрали 15 фактов, которые заставят вас посмотреть на продукты питания и кулинарию по-новому.

15 занимательных фактов о еде, которые смогут вас удивить
Фото: Flytothesky.ruFlytothesky.ru

Сок лимона или лайма за 15 минут может «сварить» креветки. Они потвердеют и станут розовыми, как если бы их термически обработали.

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Сорт риса Calrose носит такое название, потому как выращивается в Калифорнии.

Печенье Oreo стало копией печенья Hydrox, которое на самом деле появилось раньше. Название Oreo до сих пор считают неким троллингом. Oreo – это род растения семейства лавровых. А ведь именно лавровый венок изображен на упаковках печенья Hydrox.

Бренд Palmolive, известный производством мыла, буквально был назван в честь двух масел, которые использовались для изготовления их мыла: пальмового и оливкового.

Истинной страной происхождения круассана является Австрия, поскольку первая булочка появилась на свет благодаря одному венскому пекарю. Так что круассаны – это венская выпечка, а не французская!

Яблоня, выращенная из семян яблока, не будет давать плоды того сорта, из которого она появилась. Такая яблоня будет давать уже другие плоды. Единственный способ получить желаемый сорт – привить нужную ветку к стволу другой яблони.

Искусственный банановый ароматизатор десятилетиями использовали в Штатах до того момента, как многие американцы попробовали настоящие бананы.

В популярном мумбайском блюде «Бомбейская утка» на самом деле нет утки. Оно приготовлено из рыбы бомбиль, обжаренной до хрустящей корочки.

Английское название оранжевого плода «orange» пришло к нам раньше, чем оранжевый цвет.

Кешью – это вовсе не орех. Это часть плода, которая растет из нижней части яблоковидного плода кешью, который также съедобен.

Изначально, в 17 веке, кетчуп был китайским соусом на основе рыбного рассола. В 18 веке из него сделали соус уже на основе грибов. И только в 19 веке он стал томатным. Полностью избавиться от «рыбного происхождения» кетчупу удалось только к 1850 году, когда в него перестали добавлять анчоусы.

В 1877 году молочная промышленность США требовала запретить окрашивать маргарин в цвет сливочного масла, поэтому в некоторых штатах его красили в розовый, чтобы отличать от натурального масла.

По легенде пицца «Маргарита» была придумана и названа в честь королевы Италии Маргариты Савойской, а ее ингредиенты напоминали цвета итальянского флага.

Пока вы едите ананас, ананас ест вас. Дело в том, что свежий ананас содержит фермент, который расщепляет животные белки. Если приготовить куриный салат со свежим ананасом и оставить его в холодильнике, курица станет мучнистой.

Вот почему помидоры, посыпанные солью, кажутся вкуснее: они от природы богаты глутаматом, который вступает в реакцию с солью и образует глутамат натрия.

Еда,
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