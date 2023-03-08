Завитушки с корицей: ароматная выпечка к любому столу

Наверняка для сегодняшнего праздника у вас уже заказан десерт или вы испекли что-то заранее. Тем не менее обратите внимание на рецепт булочек с корицей — эта выпечка наполнит ваш дом невероятным ароматом в любой другой день. И будет еще один праздник.
Молоко и воду соединить и чуть нагреть. Растворить дрожжи в жидкости.
В просеянную муку добавить соль, сахар, яйцо и дрожжевой коктейль.
Замесить гладкое тесто. Постепенно добавить мягкое масло (1) и месить еще примерно 7-10 минут.
Накрыть и оставить до увеличения вдвое.
Рабочую поверхность и руки смазать маслом, выложить тесто, вымесить и руками растянуть в прямоугольник.
Нанести по всему пласту мягкое масло. Сложить как конверт и так же смазать маслом на все слои. Накрыть и оставить на 10 минут.
Снова растянуть в прямоугольный пласт и нанести ровным слоем начинку.
Сложить сначала один край, потом второй и чуть растянуть. Нарезать на полоски 1,5 см в ширину. Концы полосок скрутить в разные стороны и свернуть в улитку.
Заготовки выложить на пергамент на большом расстоянии друг от друга, накрыть и оставить на 30-40 минут.
Смазать желтковой смесью (желток и молоко). Выпекать в разогретой до 200С духовке 20-25 минут.