Завитушки с корицей: ароматная выпечка к любому столу

Наверняка для сегодняшнего праздника у вас уже заказан десерт или вы испекли что-то заранее. Тем не менее обратите внимание на рецепт булочек с корицей — эта выпечка наполнит ваш дом невероятным ароматом в любой другой день. И будет еще один праздник.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ингредиенты:

Мука 330 г

Дрожжи живые 15 г

Вода 75 мл

Молоко 75 мл

Яйцо 1 шт

Сливочное масло 30 г (1)

Соль 2 г

Сахар 50 г

Сливочное масло 100 (2) Для теста:

Корица 20 г

Сахар 120 г

Яичный белок 1шт Для начинки:

Процесс приготовления:

Молоко и воду соединить и чуть нагреть. Растворить дрожжи в жидкости.

В просеянную муку добавить соль, сахар, яйцо и дрожжевой коктейль.

Замесить гладкое тесто. Постепенно добавить мягкое масло (1) и месить еще примерно 7-10 минут.

Накрыть и оставить до увеличения вдвое.

Рабочую поверхность и руки смазать маслом, выложить тесто, вымесить и руками растянуть в прямоугольник.

Нанести по всему пласту мягкое масло. Сложить как конверт и так же смазать маслом на все слои. Накрыть и оставить на 10 минут.

Снова растянуть в прямоугольный пласт и нанести ровным слоем начинку.

Сложить сначала один край, потом второй и чуть растянуть. Нарезать на полоски 1,5 см в ширину. Концы полосок скрутить в разные стороны и свернуть в улитку.

Заготовки выложить на пергамент на большом расстоянии друг от друга, накрыть и оставить на 30-40 минут.