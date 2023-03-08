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2 часа назад

Завитушки с корицей: ароматная выпечка к любому столу

Eva.ru

Наверняка для сегодняшнего праздника у вас уже заказан десерт или вы испекли что-то заранее. Тем не менее обратите внимание на рецепт булочек с корицей — эта выпечка наполнит ваш дом невероятным ароматом в любой другой день. И будет еще один праздник.

Завитушки с корицей: ароматная выпечка к любому столу
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • Мука 330 г
  • Дрожжи живые 15 г
  • Вода 75 мл
  • Молоко 75 мл
  • Яйцо 1 шт
  • Сливочное масло 30 г (1)
  • Соль 2 г
  • Сахар 50 г
  • Сливочное масло 100 (2)
Для начинки:
  • Корица 20 г
  • Сахар 120 г
  • Яичный белок 1шт

Процесс приготовления:

Молоко и воду соединить и чуть нагреть. Растворить дрожжи в жидкости.

В просеянную муку добавить соль, сахар, яйцо и дрожжевой коктейль.

Замесить гладкое тесто. Постепенно добавить мягкое масло (1) и месить еще примерно 7-10 минут.

Накрыть и оставить до увеличения вдвое.

Рабочую поверхность и руки смазать маслом, выложить тесто, вымесить и руками растянуть в прямоугольник.

Нанести по всему пласту мягкое масло. Сложить как конверт и так же смазать маслом на все слои. Накрыть и оставить на 10 минут.

Снова растянуть в прямоугольный пласт и нанести ровным слоем начинку.

Сложить сначала один край, потом второй и чуть растянуть. Нарезать на полоски 1,5 см в ширину. Концы полосок скрутить в разные стороны и свернуть в улитку.

Заготовки выложить на пергамент на большом расстоянии друг от друга, накрыть и оставить на 30-40 минут.

Смазать желтковой смесью (желток и молоко). Выпекать в разогретой до 200С духовке 20-25 минут.

Еда,
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