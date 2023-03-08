Россиянам раскрыли секрет приготовления идеальных пельменей

МОСКВА, 8 марта, ФедералПресс. Пельмени – это одно из традиционных российских блюд. Каждая хозяйка готовит их по-своему и хранит секрет приготовления.

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«Ключевой секрет успеха кроется вовсе не в фарше, а в замешивании теста для пельменей. От того, каким оно получится, зависит, будут ваши пельмени идеальными на вкус или нет», – передает Teleprogramma.pro.

Перед тем, как замешивать тесто, нужно обязательно просеять муку. Так она насытится кислородом и станет лучше по органолептике.

Из просеянной муки сделайте горку с небольшой выемкой, туда вбейте яйцо. Добавьте масло, соль и сахар. Постепенно замешивайте тесто, добавляя воду, пока оно не перестанет прилипать к рукам.