Диетолог рассказала о фруктах, которые помогут похудеть

Излишнее потребление углеводов, которыми богаты фрукты, - одна из частых причин ожирения. В этой связи возникает резонный вопрос: можно или нет их есть во время диеты и в каком количестве. На него ответила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

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Как рассказала специалист aif.ru, поправиться можно от бананов, манго, винограда, граната, фиников, а также сухофруктов. Но многие фрукты обладают обратным эффектом.

Среди них - лимон, который активизирует обменные процессы. Для пользы во время диеты оптимально выдавить немного сока из половинки плода в стакан воды и выпить натощак. В списке для похудения - кислые зеленые яблоки, их можно съесть две-три штуки в день вместе с кожурой, в которой много витаминов.

Еще специалист рекомендует включить в ежедневное меню 200 граммов ананаса, богатого витаминами К, Е, С, А и группой В, РР. В этом фрукте есть ферментный комплекс - бромелайн, хорошо способствующий похудению. А вот дыня снижает сахар в крови, уменьшает тягу к сладкому и повышает настроение. Грейпфрут ускоряет метаболизм и считается очень эффективным по жиросжиганию.