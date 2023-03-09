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50 минут назад

Диетолог рассказала о фруктах, которые помогут похудеть

Российская Газета

Излишнее потребление углеводов, которыми богаты фрукты, - одна из частых причин ожирения. В этой связи возникает резонный вопрос: можно или нет их есть во время диеты и в каком количестве. На него ответила диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

Диетолог рассказала о фруктах, которые помогут похудеть
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как рассказала специалист aif.ru, поправиться можно от бананов, манго, винограда, граната, фиников, а также сухофруктов. Но многие фрукты обладают обратным эффектом.

Среди них - лимон, который активизирует обменные процессы. Для пользы во время диеты оптимально выдавить немного сока из половинки плода в стакан воды и выпить натощак. В списке для похудения - кислые зеленые яблоки, их можно съесть две-три штуки в день вместе с кожурой, в которой много витаминов.

Еще специалист рекомендует включить в ежедневное меню 200 граммов ананаса, богатого витаминами К, Е, С, А и группой В, РР. В этом фрукте есть ферментный комплекс - бромелайн, хорошо способствующий похудению. А вот дыня снижает сахар в крови, уменьшает тягу к сладкому и повышает настроение. Грейпфрут ускоряет метаболизм и считается очень эффективным по жиросжиганию.

В диетический рацион можно добавить персики - не более 100 граммов в день - и 200 граммов слив. Вкусная слива поможет нормализовать процесс пищеварения, укрепить стенки сосудов, избавиться от депрессивного настроения и улучшить сон. Полезны для худеющих также груша и киви.

Еда,Ирина Мансурова,
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