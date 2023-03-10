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37 минут назад

Самое ценное улетает в мусорку: 3 ошибки, которые испортят любую картошку

Российская Газета

Картофель богат витаминами и минералами, содержит мало калорий, но при этом отлично насыщает. Продукт хорошо вписывается в здоровый рацион, являясь источником сложных углеводов, считает химик и биолог Елена Семиколенных.

"В одной порции запеченного с кожурой картофеля (две картофелины среднего размера) содержится примерно 130 ккал, 20% суточной нормы витамина С и B6, 15% суточной нормы калия, а также приличное количество магния, фосфора и клетчатки", - отмечает специалист в своем Telegram-канале.

По словам Елены Семиколенных, стоит отдавать предпочтение запеченному картофелю, но можно есть его и в жареном виде.

"Жареную картошку, конечно, тоже можно есть, просто ею не стоит злоупотреблять, поскольку такая термическая обработка резко увеличивает количество жира и калорий", - предупредила биолог.

При этом специалист призвала не допускать ошибку, срезая с картошки кожуру.

"Когда готовите картофель, оставляйте на нем кожуру (конечно, если она тонкая, а картофель не старый), это и время сэкономит, и не позволит клетчатке улететь в мусорное ведро", - уточнила специалист.

Кроме того, не стоит есть зеленую картошку. В ней присутствует соланин - токсичное вещество, раздражающее желудочно-кишечный тракт.

Также одна из ошибок при варке картофеля, из-за которой теряется большая часть питательных веществ, связана с тем, что продукт кладут в холодную воду. Правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким.

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