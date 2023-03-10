Продукты, восполняющие коллаген: рекомендации Роскачества

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые восполняют коллаген.

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По словам экспертов, добавки с коллагеном стали особенно популярны, так как появилось много информации об их антивозрастных эффектах. Кроме того, известно, что он способствует восстановлению после физических нагрузок и при тугоподвижности суставов.

Однако, считают специалисты, обычные добавки с коллагеном подойдут не всем. При этом они ещё и довольно дорогие. Но коллаген все равно нужен организму, даже если у человека не болят суставы. Примерно в 20 лет уровень коллагена начинает снижаться, а после 40 организм теряет 1 % вещества ежегодно.

В Роскачестве перечислили продукты, которые помогают восполнить коллаген в организме:

- костный бульон из куриных или говяжих костей;

- сардины (консервы - не чаще 1-2 раз в неделю);

- мясные субпродукты (1-2 раза в неделю);

- холодец (не чаще 1 раза в неделю);

- мармелад (с желатином);

- сок алоэ вера;

- желе (на основное желатина).

Отмечается, что желатин можно употреблять по 10 г в день, так как его переизбыток повышает риск тромбов и образования камней в почках.