Продукты, восполняющие коллаген: рекомендации Роскачества

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые восполняют коллаген.
По словам экспертов, добавки с коллагеном стали особенно популярны, так как появилось много информации об их антивозрастных эффектах. Кроме того, известно, что он способствует восстановлению после физических нагрузок и при тугоподвижности суставов.
Однако, считают специалисты, обычные добавки с коллагеном подойдут не всем. При этом они ещё и довольно дорогие. Но коллаген все равно нужен организму, даже если у человека не болят суставы. Примерно в 20 лет уровень коллагена начинает снижаться, а после 40 организм теряет 1 % вещества ежегодно.
В Роскачестве перечислили продукты, которые помогают восполнить коллаген в организме:
- костный бульон из куриных или говяжих костей;
- сардины (консервы - не чаще 1-2 раз в неделю);
- мясные субпродукты (1-2 раза в неделю);
- холодец (не чаще 1 раза в неделю);
- мармелад (с желатином);
- сок алоэ вера;
- желе (на основное желатина).
Отмечается, что желатин можно употреблять по 10 г в день, так как его переизбыток повышает риск тромбов и образования камней в почках.
А недавно специалисты Роскачества составили список полезных продуктов, которые стоит включить в свой рацион весной.