Нутрициолог пояснила, чем заменить подорожавшие огурцы и помидоры

Цены в магазинах растут, но это не повод полностью отказываться от овощей и фруктов. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.

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Так, заметно выросли в цене огурцы и помидоры. Нутрициолог посоветовала заменить привычный салат из этих овощей на салаты из капусты, свеклы, моркови, редиски, редьки, сладкого перца. Также стоит использовать различную зелень, которую можно самостоятельно вырастить на подоконнике.

Нутрициолог советует не забывать про замороженные фрукты, овощи и ягоды, эти смеси также можно найти в каждом магазине. Это цветная капуста, брокколи, зеленый горошек, кукуруза, стручковая фасоль, смеси из ягод, передает РИАМО.

Диетологи рассказали, что квашеная капуста — это настоящая витаминная бомба. В ней содержится тартроновая кислота, способствующая похудению. Выбирать лучше капусту без сахара, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».