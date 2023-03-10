Продукты, которые нельзя есть каждый день

"Если всё время перекусывать печеньем, крекерами, злаковыми хлебцами, то в организм будут поступать только простые углеводы, которые превращаются в сахар", отметил он, уточнив, что вкусными, но не особенно полезными блюдами и закусками невозможно наесться — спустя некоторое время после приёма пищи человек пойдёт за добавкой.