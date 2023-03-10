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2 часа назад

Продукты, которые нельзя есть каждый день

Inc-News

Любимые закуски можно сделать более полезными и менее калорийными.

Продукты, которые нельзя есть каждый день
Фото: unsplash.comunsplash.com

Наше самочувствие в многом зависит от питания. Для улучшения здоровья достаточно сократить употребление некоторых продуктов. Об этом рассказал специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран.

"Если всё время перекусывать печеньем, крекерами, злаковыми хлебцами, то в организм будут поступать только простые углеводы, которые превращаются в сахар", отметил он, уточнив, что вкусными, но не особенно полезными блюдами и закусками невозможно наесться — спустя некоторое время после приёма пищи человек пойдёт за добавкой.

Если употреблять всяческие снеки и фастфуд пару раз в неделю, то это не отразиться на здоровье, но ежедневно питаться "быстрой" едой нельзя.

Чтобы повысить пользу любимых закусок, можно намазать хлебец или крекер творожным сыром, добавить ломтик отварного куриного мяса — полезный бутерброд готов.

Эксперт высказался и против сладких газированных напитков, поскольку они сдержат большое количество сахара и вызывают привыкание. Лучше заменить их на обычную минеральную воду.

Материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций и советов с сайта необходима очная консультация с лечащим врачом.

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