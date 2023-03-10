Названы 10 самых смертоносных продуктов

Еда играет огромное значение в жизни людей: она насыщает, питает, дарит наслаждение, может быть культурным связующим звеном.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В то же время она может стать и злейшим врагом: некоторые из популярных продуктов таят смертельную опасность. Названа десятка самой вредной еды, от которой нужно срочно отказаться, пишет издание Kingdom of Men.

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1. Маргарин

Маргарин содержит трансжиры в высокой концентрации, которые часто связаны с развитием болезней сердца. Также они снижают качество грудного молока и повышают уровень инсулина.

2. Сладкая газировка

Сладкие газированные напитки не несут абсолютно никакой пользы организму, но очень калорийны. А пить их хочется все больше и больше, так как мозг не может насытиться сладкой газировкой, поэтому человек продолжает добавлять «пустые» калории к ежедневному рациону. Большое количество ненужных сахаров, таких как фруктоза, превращается печенью в глюкозу, а затем тело накапливает ее в виде жира.

3. Энергетические напитки

Энергетические напитки полезны, если употреблять их осознанно. Большинство содержат «энергетические смеси», такие как кофеин, таурин, гуарана, витамины группы В и глюкуронолактон, однако в таких количествах, которые могут быть небезопасны, если пить их часто. Комбинация добавок вредна при приеме в больших дозах: грозит эффектами, сходными с некоторыми запрещенными наркотиками, курением и употреблением алкоголя.

4. Фруктовые соки

Даже если на этикетке указано 100-процентное фруктовое происхождение, соки не так полезны, как убеждает реклама. После отжима фруктов производители до года хранят сок в огромных емкостях, в которых нет кислорода. В результате этого процесса сок практически теряет вкус. Перед упаковкой в напитки добавляют ароматизаторы.

5. Белый хлеб

Белый хлеб содержит меньше клетчатки и белка в сравнении с ржаным или цельнозерновым. Клетчатка помогает организму понять, что он сыт. Более того, белый хлеб увеличивает риск резкого повышения уровня инсулина. Организм противодействует его избытку в организме, выделяя гормоны, которые не должны быть постоянно активны у здорового человека.

6. Картофель фри

Масла, используемые для приготовления во фритюре, однозначно вредны для здоровья, потому что чрезмерно богаты трансжирами. Картофель фри обжаривают во фритюре на гидрогенизированных растительных маслах, которые часто разогревают повторно, что приводит к повреждению содержащихся в них полиненасыщенных жиров.

7. Соль

Продукты с высоким содержанием соли могут вызвать повышение кровяного давления, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Необходимо максимально урезать потребление соли, а затем позволить вкусовым рецепторам привыкнуть к менее соленым, но более полезным блюдам.

8. Консервированные продукты

Консервирование — это процесс, который позволяет сохранять продукты в течение длительного времени (от одного до пяти лет, а иногда и больше), при этом в них остаются определенные питательные вещества. В то же время некоторые другие вещества, такие как водорастворимые витамины, могут разрушиться из-за высокой температуры, используемой при консервировании.

Кроме того, многие предприятия промышленности добавляют в консервированные продукты — особенно если они низкого качества — сахар и соль в больших количествах.

9. Сухие завтраки

Сухие завтраки содержат генетически модифицированные организмы, которые влияют на иммунную систему. Стоит выбирать вместо них органические альтернативы.

10. Обработанное мясо

Обработанное мясо — это различные продукты, такие как хот-доги, бекон, сосиски, ветчина или салями, солонина, копчености, вяленая говядина и все те виды мяса, которые были обработаны путем соления, вяления, консервирования или копчения.