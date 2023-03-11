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1 час назад

Врач рассказала, кому противопоказано красное мясо

Реальное время

Частое употребление красного мяса может привести к повышению уровня холестерина и артериального давления, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом "Газете.Ru" рассказала гастроэнтеролог "Теледоктор24" Екатерина Есакова.

Врач рассказала, кому противопоказано красное мясо
Фото: Реальное времяРеальное время

— Также существуют исследования, доказывающие связь повышенного потребления красного мяса и риска развития онкологии толстого кишечника. Таким образом, людям, входящим в группу риска по сердечно-сосудистым и онкозаболеваниям кишечника, рекомендуется ограничить в своем рационе данный продукт, — отметила она.

Однако красное мясо содержит и питательные вещества, напомнила Есакова. В продукте содержатся витамины группы В, железо, цинк, селен и другие витамины и минералы.

— Если человек решает отказаться от мяса, ему следует разнообразить свой рацион продуктами растительного происхождения, содержащими достаточное количество нутриентов, — заключила врач.

Напомним, диетолог Лиза Афинская сообщила, что для человеческого организма крайне важны пробиотики. Они помогают микробиоте кишечника нормально функционировать.

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