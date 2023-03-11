Для субботнего завтрака: готовим шоколадные оладьи

Субботним утром можно позволить себе неспешно позавтракать в кругу семьи, а для этого важно приготовить что-то вкусное.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Например — шоколадные оладьи! Подавайте их со сметаной, фруктами или ягодами.

Кефир — 400 мл Мука — 300 г Сахар — 60 г Какао-порошок — 40 г. Яйца куриные — 1 шт Сода — 2 г Лимонный сок — 5 мл Растительное масло — 60 мл Ингредиенты:

Процесс приготовления:

Смешиваем кефир и лимонный сок с сахаром и яйцами, затем добавляем муку, соду и какао-порошок.

Перемешиваем тесто до однородности. Оно должно получиться довольно густой консистенции. Тесто не должно долго стоять, так что сразу приступаем к жарке оладий.