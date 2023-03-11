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21 минуту назад

Для субботнего завтрака: готовим шоколадные оладьи

Eva.ru

Субботним утром можно позволить себе неспешно позавтракать в кругу семьи, а для этого важно приготовить что-то вкусное.

Для субботнего завтрака: готовим шоколадные оладьи
Фото: Eva.ruEva.ru

Например — шоколадные оладьи! Подавайте их со сметаной, фруктами или ягодами.

Ингредиенты:
  • Кефир — 400 мл Мука — 300 г Сахар — 60 г Какао-порошок — 40 г. Яйца куриные — 1 шт Сода — 2 г Лимонный сок — 5 мл Растительное масло — 60 мл

Процесс приготовления:

Смешиваем кефир и лимонный сок с сахаром и яйцами, затем добавляем муку, соду и какао-порошок.

Перемешиваем тесто до однородности. Оно должно получиться довольно густой консистенции. Тесто не должно долго стоять, так что сразу приступаем к жарке оладий.

На хорошо разогретую сковороду наливаем масло и жарим оладьи на довольно большом огне с обеих сторон. В процессе жарки они должны хорошо подниматься и оставаться пышными даже после того, как остынут.

Еда,
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