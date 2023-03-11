Для субботнего завтрака: готовим шоколадные оладьи

Субботним утром можно позволить себе неспешно позавтракать в кругу семьи, а для этого важно приготовить что-то вкусное.
Например — шоколадные оладьи! Подавайте их со сметаной, фруктами или ягодами.
Процесс приготовления:
Смешиваем кефир и лимонный сок с сахаром и яйцами, затем добавляем муку, соду и какао-порошок.
Перемешиваем тесто до однородности. Оно должно получиться довольно густой консистенции. Тесто не должно долго стоять, так что сразу приступаем к жарке оладий.
На хорошо разогретую сковороду наливаем масло и жарим оладьи на довольно большом огне с обеих сторон. В процессе жарки они должны хорошо подниматься и оставаться пышными даже после того, как остынут.