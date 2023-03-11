Врач рассказала о вреде и пользе ананаса

Ежегодно 12 марта отмечают вкусный праздник — Всемирный день ананаса.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» узнала у врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой о полезных свойствах этого фрукта, а также можно ли похудеть с его помощью.

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Чем полезен ананас

По словам специалиста, в ананасе содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которые способствуют укреплению иммунитета и помогут справиться с простудными заболеваниями.

— В состав ананаса входят железо, калий, цинк, йод, витамины С, В1, В2, В12, А. Он способствует защите от различных инфекционных заболеваний и разжижает кровь, — рассказала Дианова.

Ананас обладает низким гликемическим индексом, который не предотвращает возникновение резких скачков сахара и инсулина в крови. Этот фрукт можно есть людям с избыточным весом, а также тем, кто более сахарным диабетом, отметила врач.

— Кроме того, ананас содержит клетчатку, которая способствует улучшению работы кишечника, — добавила гастроэнтеролог.

Какой вред может нанести

Дианова предупредила, что ананас может повредить слизистые оболочки в организме человека из-за содержания в нем определенного фермента.

— У ананаса есть опасное свойство. Те люди, кто хоть раз ел этот фрукт, чувствовали жжение на губах. В нем содержатся протеазы. Это ферменты, которые расщепляют белок. Слизистые могут стать чувствительными, — объяснила врач.

Злоупотреблять фруктом тоже не стоит, заверила диетолог. Это может привести к развитию жирового гепатоза печени, подагры и образованию мочекаменной болезни.

— Норма такая же, как и другого фрукта, — 100–200 граммов за один прием пищи. Мы должны съедать в день две порции фруктов и три порции овощей при сбалансированном питании. Я рекомендую не есть в день две порции ананасов. Это своеобразный продукт. Лучше разнообразить рацион другими фруктами. Если его переесть, то начинается неправильный обмен веществ и в организме накапливается фруктоза. Это приводит к тому, что повышается уровень триглицеридов и развивается жировой гепатоз печени. Это приводит к повышению уровня мочевой кислоты, возникновению подагры и образованию камней в почках, — заверила собеседница «ВМ».

Кому противопоказан

Диетолог подчеркнула, что в первую очередь ананас строго противопоказан беременным и кормящим женщинам и аллергикам.

— Более того, я не рекомендую употреблять его в пищу людям на химиотерапии. У них и так возникает энтерит — воспаление слизистой кишечника, из-за лучевой терапии, — предостерегла врач.

Кроме того, по ее словам, ананас негативно воздействует на слизистую.

— Очень аккуратно нужно быть людям, у кого есть в анамнезе бронхиальная астма, они склонны к аллергии. Также обострение гастрита или язвы является прямым противопоказанием, — сообщила Дианова.

Помогает ли ананас похудеть

По мнению диетолога, ананас не способен волшебным образом повлиять на процесс похудения, если человек игнорирует правильное питание и дефицит калорий.