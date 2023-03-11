Россиянам назвали продукты, сохраняющие здоровье почек

В Роспотребнадзоре рассказали россиянам как позаботиться о здоровье почек. Этот орган крайне важен для человеческого организма, ведь он очищает кровь от вредных веществ и выводит из организма лишнюю жидкость. Для того, чтобы поддерживать почки в здоровом состоянии, надо питаться постным мясным, молочными и растительным белками. А вот соль и алкоголь вредят им. Самые полезные белки, по словам специалистов, содержатся в бобовых, орехах, сое, нежирном молоке, яйцах, курице и индейке. Для почек полезна океаническая и морская рыба, богатая жирными кислотами омега-3. Хороши влияют на здоровье почек свежие овощи, в которых содержатся антиоксиданты. Но надо не забывать, что если их есть слишком много, то это может привести к появлению камней в почках. Также к появлению камней приводит нехватка воды. Поэтому надо пить вдоволь жидкости в течение дня. А вот соль, сладкие напитки, алкоголь, курение, жирная пища и малоподвижный образ жизни вредят почкам. Ранее учёные определили опасную дозу кофе для ваших почек. Оказалось, что даже три чашки эспрессо уже вредят организму.