Мясников развеял миф о вреде соли для организма человека

Действительно ли соль считается белой смертью, рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников.

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Частично это на самом деле так. Ведь чрезмерное употребление соли может спровоцировать гипертонию, болезни почек и даже злокачественные новообразования. Однако без этого продукта человек жить не может.

«Снижение натрия (а поваренная соль это натрий и хлор) ниже определенного уровня вызывает тяжелые неврологические проявления, судороги, потерю сознания и даже смерть», — рассказал Мясников.