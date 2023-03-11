Мясников развеял миф о вреде соли для организма человека

Действительно ли соль считается белой смертью, рассказал врач и популярный телеведущий Александр Мясников.
Частично это на самом деле так. Ведь чрезмерное употребление соли может спровоцировать гипертонию, болезни почек и даже злокачественные новообразования. Однако без этого продукта человек жить не может.
«Снижение натрия (а поваренная соль это натрий и хлор) ниже определенного уровня вызывает тяжелые неврологические проявления, судороги, потерю сознания и даже смерть», — рассказал Мясников.
Употребление до четырех литров воды в день вымывает соль из организма. Защитные механизмы могут это компенсировать. Однако в некоторых случаях система дает сбой. Как правило, россияне употребляют в день до 12 граммов соли при норме пять-шесть. Рекорд принадлежит японцам. Они съедают до 25 граммов соли ежедневно.