Гинзбург предупредил об опасности лапши быстрого приготовления

«Лапша быстрого приготовления — это не макароны, употребление которых приносит пользу. Перед упаковкой их уже пожарили в масле — причем достаточно дешевом и некачественном. В связи с этим на момент употребления их жирность составляет порядка 15 процентов. Для сравнения: жирность обычных макарон не превышает двух процентов», — заявил эксперт.