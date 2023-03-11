"Бета-каротин необходим для нормальной работы зрения, роста новых тканей. Он нужен для иммунной системы, обновления кожи и слизистой", – объяснила Елена Соломатина .

Но кроме бета-каротина, в кураге много клетчатки, которая улучшает пищеварение, помогает наладить стул и в целом полезна для микробиома кишечника, от которого зависят иммунная и нервная системы.