Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог Соломатина назвала самый полезный для пожилых сухофрукт

Катя Кобышева

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, какой сухофрукт можно считать самым полезным для пожилых.

По мнению врача, лучшим сухофруктом для старшего поколения является курага, благодаря высокому содержанию бета-каротина - предшественника витамина А.

"Бета-каротин необходим для нормальной работы зрения, роста новых тканей. Он нужен для иммунной системы, обновления кожи и слизистой", – объяснила Елена Соломатина.

Но кроме бета-каротина, в кураге много клетчатки, которая улучшает пищеварение, помогает наладить стул и в целом полезна для микробиома кишечника, от которого зависят иммунная и нервная системы.

Врач назвала продлевающие молодость продукты

Ранее диетолог призвала исключить из рациона пакетированные соки.

Еда,Видео,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий