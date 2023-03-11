Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, какой сухофрукт можно считать самым полезным для пожилых.
По мнению врача, лучшим сухофруктом для старшего поколения является курага, благодаря высокому содержанию бета-каротина - предшественника витамина А.
"Бета-каротин необходим для нормальной работы зрения, роста новых тканей. Он нужен для иммунной системы, обновления кожи и слизистой", – объяснила Елена Соломатина.
Но кроме бета-каротина, в кураге много клетчатки, которая улучшает пищеварение, помогает наладить стул и в целом полезна для микробиома кишечника, от которого зависят иммунная и нервная системы.