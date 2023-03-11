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1 час назад

Овсяное молоко: польза или вред для здоровья

СОВА

Считается, что одним из самых полезных вариантов овсяного напитка является молоко. О том, как приготовить этот целебный напиток, рассказала кулинарный блогер Алина Шевцова, пишет Роскачество.

Овсяное молоко: польза или вред для здоровья
Фото: СОВАСОВА

По словам эксперта, в оболочке цельного овса содержится основное количество полезных витаминов и микроэлементов, а молоко из цельного овса медленнее окисляется и дольше сохраняет свежесть. Перед тем как готовить молоко, овес надо перебрать, удалить испорченные зерна и остатки соломы. Затем перебранный овес залить водой, так мелкий мусор всплывет на поверхность и его будет легко удалить.

Алина добавила, что для приготовления молока нужно выбирать хлопья, предназначенные для длительной варки. От пропаренных хлопьев, то есть продукта быстрого приготовления, стоит отказаться, так как в их составе практически не осталось полезных веществ. В рецептах овсяного молока обычно используется базовая пропорция 1:10, то есть на 100 г хлопьев берется один литр воды.

Для получения более насыщенного вкуса и густой консистенции стоит уменьшить количество воды, советует кулинарный эксперт. Хлопья предварительно замачивают, оптимальное время для набухания – 10–12 часов, а для процеживания овсяного настоя можно сшить или приобрести специальный мешочек из хлопчатобумажной ткани. Удобно фильтровать напиток через 2–3 слоя марли, уложенной в мелкое сито.

Также блогер подчеркнула: чтобы молоко не горчило, нужно обращать внимание на способ хранения продуктов. Например, если хлопья хранятся в открытой пачке, то они действительно будут сильно горчить. Поэтому лучшая емкость для хранения – банка с плотно прилегающей крышкой, поставленная в сухое место.

Еда,
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