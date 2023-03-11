Нежный и свежий: салат с лососем, авокадо и зеленью

Просто готовить, вкусно есть - идеальный салат для любимой семьи и самых хороших гостей.
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"Рамблер" предлагает простой рецепт замечательного салата с лососем и авокадо.
Ингредиенты
- Молодой шпинат - упаковка
- Микрозелень рукколы - упаковка
- Авокадо - 2 штуки
- Слабосоленый лосось - 300 граммов
- Помидоры черри - 250 граммов
- Мини-моцарелла - упаковка
- Лимон - половинка
- Горчичное масло - пара столовых ложек
Приготовление
- Промываем зелень, промокаем бумажными полотенцами и следим за тем, чтобы все листочки хорошо высохли. Пока процесс идет, занимаемся другими ингредиентами. Но не смешиваем их в салатнике, пока не высохнет вся зелень.
- Режем лосось небольшими полосками. Черри и мини-моцареллу разрезаем на четвертинки, авокадо режем ломтиками.
- Перемещаем просушенную зелень в салатник, лучше всего взять широкий, но не высокий. Кстати, подойдет овальная или круглая форма для запекания с высотой бортиков около пяти-семи сантиметров. на подушку из зелени хаотично, но равномерно раскладываем нарезанную рыбу, черри, моцареллу, авокадо.
- Сбрызгиваем все лимонным соком и, если очень хочется, слегка поливаем небольшим количеством нерафинированного горчичного масла.
На самом деле этот рецепт нельзя назвать каноническим, но он вполне может стать базой для ваших экспериментов. Если хочется цвета, можно взять желтый болгарский перец, также симпатично будет смотреться зелень мангольда, тончайшие ломтики редиса и тонкие полукольца красного лука. Также можно взять не слабосоленую рыбу, а свежемороженную, и кусочки предварительно обжарить.
Выбирайте ингредиенты по настроению и получайте каждый раз разные варианты вкуснейшего салата. Кстати, весной к этому салату можно вырастить зелень самостоятельно. Руккола и шпинат очень быстро и дружно всходят, но выбирайте сорта, подходящие для выращивания на подоконнике.