Нежный и свежий: салат с лососем, авокадо и зеленью

Ингредиенты

Приготовление

На самом деле этот рецепт нельзя назвать каноническим, но он вполне может стать базой для ваших экспериментов. Если хочется цвета, можно взять желтый болгарский перец, также симпатично будет смотреться зелень мангольда, тончайшие ломтики редиса и тонкие полукольца красного лука. Также можно взять не слабосоленую рыбу, а свежемороженную, и кусочки предварительно обжарить.