Кондитер перечислил 5 главных ошибок при приготовлении теста

Главный секрет идеального теста: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, объяснил кондитер Дмитрий Дюран. Дело в том, что холодные продукты просто помешают опаре подняться. Выпечка также может не получиться, если заменить некоторые ингредиенты или нарушить очерёдность их введения. Эксперт по питанию перечислил «Ленте.ру» главные ошибки домохозяек и домохозяинов при приготовлении теста.

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Ошибка 1 — использование холодных продуктов

Добавление в тесто яиц или молока, взятых прямо из холодильника, ничего хорошего при приготовлении теста не сулит. Они просто помешают массе подняться. Лучше подготовить все ингредиенты заранее и дать им постоять при комнатной температуре некоторое время. Эксперт посоветовал не игнорировать эту рекомендацию при приготовлении теста.

Ошибка 2 — не просеивать муку

Этим правилом пренебрегают многие хозяйки, а зря. После просеивания мука насыщается кислородом, а выпечка становится пышнее. Ещё один плюс этого процесса — при замешивании не появится комочков. При приготовлении блинов, например, это очень кстати.

Ошибка 3 — изменение рецептуры

Специалист напомнил, что, чтобы выпечка удалась, важно всё делать по рецепту. Замена ингредиентов не гарантирует хороший результат. Важно чётко следить за количеством и очерёдностью добавления ингредиентов. Сначала яйца или молоко? Мука или дрожжи? Может только казаться, что разницы в том, что положить первым, нет. На деле всё имеет значение.

Ошибка 4 — долго месить тесто

Также Дюран напомнил, что тесто нужно хорошо вымешивать тесто, но важно не переусердствовать. Слишком долгий замес сделает массу чересчур пластичной, и она просто не поднимется. У каждого продукта есть своё время приготовления — вот и держитесь рамок.

Ошибка 5 — ставить тесто в холодную духовку

Если вы привыкли сначала ставить пироги и булочки в духовку, а потом её включать, то удивляться неудачной выпечке нечего. Чаще всего такие блюда не поднимаются и не пропекаются. Духовой шкаф обязательно нужно предварительно хорошо разогреть — в течение хотя бы 10–15 минут. Это важнейшее правило, заметил кондитер.