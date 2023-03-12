Кондитер перечислил 5 главных ошибок при приготовлении теста

Главный секрет идеального теста: все ингредиенты должны быть комнатной температуры, объяснил кондитер Дмитрий Дюран. Дело в том, что холодные продукты просто помешают опаре подняться. Выпечка также может не получиться, если заменить некоторые ингредиенты или нарушить очерёдность их введения. Эксперт по питанию перечислил «Ленте.ру» главные ошибки домохозяек и домохозяинов при приготовлении теста.
Добавление в тесто яиц или молока, взятых прямо из холодильника, ничего хорошего при приготовлении теста не сулит. Они просто помешают массе подняться. Лучше подготовить все ингредиенты заранее и дать им постоять при комнатной температуре некоторое время. Эксперт посоветовал не игнорировать эту рекомендацию при приготовлении теста.
Этим правилом пренебрегают многие хозяйки, а зря. После просеивания мука насыщается кислородом, а выпечка становится пышнее. Ещё один плюс этого процесса — при замешивании не появится комочков. При приготовлении блинов, например, это очень кстати.
Специалист напомнил, что, чтобы выпечка удалась, важно всё делать по рецепту. Замена ингредиентов не гарантирует хороший результат. Важно чётко следить за количеством и очерёдностью добавления ингредиентов. Сначала яйца или молоко? Мука или дрожжи? Может только казаться, что разницы в том, что положить первым, нет. На деле всё имеет значение.
Также Дюран напомнил, что тесто нужно хорошо вымешивать тесто, но важно не переусердствовать. Слишком долгий замес сделает массу чересчур пластичной, и она просто не поднимется. У каждого продукта есть своё время приготовления — вот и держитесь рамок.
Если вы привыкли сначала ставить пироги и булочки в духовку, а потом её включать, то удивляться неудачной выпечке нечего. Чаще всего такие блюда не поднимаются и не пропекаются. Духовой шкаф обязательно нужно предварительно хорошо разогреть — в течение хотя бы 10–15 минут. Это важнейшее правило, заметил кондитер.
Впрочем, увлекаться простыми углеводами, даже домашними, не стоит. От них только есть ещё больше хочется.