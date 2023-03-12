Врач предупредила об опасности для здоровья «домашней еды» из магазина

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско рассказала о возможном вреде «домашней еды» из магазина.

Фото: Ferra Ferra

По словам врача, сами по себе такие блюда не вредны, но только если приготовлены в соответствии с технологией. Опасность магазинной «домашней еды» заключается в использовании несоответствующих продуктов: например, вместо томатов, выращенных под солнцем, могут использоваться тепличные, вместо сливочного масла может использоваться маргарин и т.п.

Но самое главное — нарушение условий и сроков хранения. Если эти требования игнорируются, покупатели могут получить вместо желаемого блюда что-то невкусное или дело заканчивается пищевым отравлением.

К тому же производитель или продавец может неправильно указывать калорийность и количество белков в соотношении с составом. Также в продукт могут добавлять различные усилители вкуса, красители и консерванты.