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4 часа назад

Врач предупредила об опасности для здоровья «домашней еды» из магазина

Ferra.ru

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско рассказала о возможном вреде «домашней еды» из магазина.

Врач предупредила об опасности для здоровья «домашней еды» из магазина
Фото: FerraFerra

По словам врача, сами по себе такие блюда не вредны, но только если приготовлены в соответствии с технологией. Опасность магазинной «домашней еды» заключается в использовании несоответствующих продуктов: например, вместо томатов, выращенных под солнцем, могут использоваться тепличные, вместо сливочного масла может использоваться маргарин и т.п.

Но самое главное — нарушение условий и сроков хранения. Если эти требования игнорируются, покупатели могут получить вместо желаемого блюда что-то невкусное или дело заканчивается пищевым отравлением.

К тому же производитель или продавец может неправильно указывать калорийность и количество белков в соотношении с составом. Также в продукт могут добавлять различные усилители вкуса, красители и консерванты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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