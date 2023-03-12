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3 часа назад

Как легко приготовить сыр в домашних условиях

Мира Маркина

Сыр – один из любимых многими продуктов. Помимо вкуса, он привлекает еще и своей пользой.

Как легко приготовить сыр в домашних условиях
Фото: UnsplashUnsplash

В этом материале "Рамблер" расскажет, как просто и быстро приготовить сыр в домашних условиях.

Для приготовления вам понадобятся всего лишь четыре ингредиента:

  • Молоко – 3 литра
  • Вода – 90 мл
  • Уксус 9% – 4 столовые ложки
  • Соль – по вкусу.

Обратите внимание! Молоко можно взять любое, кроме ультрапастеризованного.

Процесс приготовления займет считанные минуты:

  1. Влейте в кастрюлю три литра молока и разогрейте до 95 градусов – чуть не доводите до кипения. Убавьте огонь до минимального.
  2. В отдельной плошке смешайте воду с уксусом.
  3. Снимите с молока пенку и очень медленно и постепенно введите уксус с водой в молоко, беспрерывно помешивая.
  4. Как только в кастрюле появятся белые хлопья и сыворотка, снимите ее с плиты.
  5. С помощью шумовки выложите отделившиеся от сыворотки хлопья (будущий сыр) в дуршлаг, накрытый марлей, или специальную сыродельницу. Дайте стечь лишней сыворотке.
  6. Спустя около 7 минут переверните сыр и посыпьте солью.
  7. Оставьте сыр под пищевой пленкой до полного остывания.

Диетолог объяснила, кому опасно есть сыр

Готовый сыр стоит хранить в холодильнике. Помимо соли можно добавить трав или других специй на ваш вкус. По данному рецепту сыр получается похожим более всего на адыгейский.

Приятного аппетита!

Ранее "Рамблер" рассказывал, как быстро приготовить пасту, вкуснее болоньезе.

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