Как легко приготовить сыр в домашних условиях

Сыр – один из любимых многими продуктов. Помимо вкуса, он привлекает еще и своей пользой.

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В этом материале "Рамблер" расскажет, как просто и быстро приготовить сыр в домашних условиях.

Для приготовления вам понадобятся всего лишь четыре ингредиента:

Молоко – 3 литра

Вода – 90 мл

Уксус 9% – 4 столовые ложки

Соль – по вкусу.

Обратите внимание! Молоко можно взять любое, кроме ультрапастеризованного.

Процесс приготовления займет считанные минуты:

Влейте в кастрюлю три литра молока и разогрейте до 95 градусов – чуть не доводите до кипения. Убавьте огонь до минимального. В отдельной плошке смешайте воду с уксусом. Снимите с молока пенку и очень медленно и постепенно введите уксус с водой в молоко, беспрерывно помешивая. Как только в кастрюле появятся белые хлопья и сыворотка, снимите ее с плиты. С помощью шумовки выложите отделившиеся от сыворотки хлопья (будущий сыр) в дуршлаг, накрытый марлей, или специальную сыродельницу. Дайте стечь лишней сыворотке. Спустя около 7 минут переверните сыр и посыпьте солью. Оставьте сыр под пищевой пленкой до полного остывания.

Готовый сыр стоит хранить в холодильнике. Помимо соли можно добавить трав или других специй на ваш вкус. По данному рецепту сыр получается похожим более всего на адыгейский.