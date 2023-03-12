Как легко приготовить сыр в домашних условиях

Сыр – один из любимых многими продуктов. Помимо вкуса, он привлекает еще и своей пользой.
В этом материале "Рамблер" расскажет, как просто и быстро приготовить сыр в домашних условиях.
Для приготовления вам понадобятся всего лишь четыре ингредиента:
Обратите внимание! Молоко можно взять любое, кроме ультрапастеризованного.
Процесс приготовления займет считанные минуты:
Готовый сыр стоит хранить в холодильнике. Помимо соли можно добавить трав или других специй на ваш вкус. По данному рецепту сыр получается похожим более всего на адыгейский.
Приятного аппетита!
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