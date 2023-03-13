Диетолог объяснила, как заваривать чай

О чудесных свойствах чая говорят со времён Древнего Китая, вот только при этом совсем упускают ряд важных условий. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, что польза чая раскроется, только если правильно его заварить, а этого многие россияне до сих пор не делают. К тому же и пить чай тоже нужно уметь, а у некоторых и с этим возникают проблемы.

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Чай помогает справиться с отравлениями и поддерживает иммунитет, но только в знающих руках.

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Одноразовый чай

Все полезные свойства чайный лист отдаёт в первые десять минут, как соприкасается с горячей водой, поэтому заваривать его в чайнике или кружке и оставлять на завтра не нужно. Как и миллион раз заливать его кипятком и полоскать, пока чай не станет совсем прозрачным. А ещё в чае на следующий день заводится целый хоровод из вредных бактерий.

Правильная вода

Чай нужно заваривать в мягкой воде, но если не знаете, какой жёсткости у вас вода, то есть лайфхак. Чтобы смягчить её, нужно добавить щепотку сахара, соли или пищевой соды в чайник. К тому же крутым кипятком заливать можно только улун и пуэр, а остальные нельзя. Например, зелёный, белый и жёлтый чай можно заваривать при температуре не выше 80 градусов и всего пару минут. Красный и чёрный можно залить водой 95 градусов.

Никакого кипятка

Кипящую воду не любит не только чай, но и организм человека. Врачи не рекомендуют пить обжигающе горячий чай, потому что регулярные травмы слизистой спокойно могут довести до серьёзных проблем со здоровьем и рака гортани и пищевода.

Чаепитие, а не перекус

Известно, что чай помогает наладить обмен веществ и сгладить уровень глюкозы в крови, к тому же он помогает от отёков и бодрит. Зелёный чай улучшает состояние волос, ногтей и кожи, улун помогает похудеть, чёрный укрепляет сердце и сосуды, а красный повышает иммунитет. Но это все не работает, если к ним добавить любой перекус в виде печенья, бутерброда или булочки. В таком случае калории превращают чаепитие в настоящий приём пищи и половина пользы чая просто пропадает.

Вместо еды тоже нельзя

Пить чай с вкусняшками нельзя, но и совсем голодным быть — тоже. Если заваривать чай до приёма пищи, то есть вариант остаться с изжогой или язвой. Чай повышает количество желудочной кислоты, а это даже здоровому человеку неприятно, а уж с проблемами с ЖКТ — тем более. Поэтому диетолог советует пить чай через полтора часа после еды.

Никакого чифира

Нужно запомнить о правильном времени заваривания чая. Чёрный нужно настаивать 5–7 минут, зелёный — 4–6 минут, улун — 3–5 минут, а пуэр — 2–3 минуты. Граммовку можно определять на глаз, главное — не перебарщивать. Насыпать слишком много заварки или настаивать её дольше положенного нельзя, польза такого чая не увеличивается, а, наоборот, значительно падает. Из-за слишком крепкого чая может случиться дефицит железа, а оттуда усталость и плохая кожа. Еще могут начаться проблемы с ЖКТ, печенью и сердцем, а также галлюцинации и зависимость.