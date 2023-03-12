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3 часа назад

Дерматолог-косметолог Агафонова назвала продукты, которые ускоряют старение кожи

Слово и Делоиещё 1

Какие продукты способствуют быстрому старению кожи, рассказала дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова.

Врач назвала продукты, которые ускоряют старение кожи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Среди них сахар и содержащие его продукты, мед, белые рафинированные крупы, пшеничная мука высшего сорта, картофель, бананы и виноград. В них содержатся простые углеводы. Из-за них повышается уровень сахара в крови.

«Этот клеточный «мусор» мешает работать ферментам в нашем теле и повреждает белковые структуры — коллагеновые волокна», — рассказала собеседница «Спорт-Экспресс».

Молекулы AGE провоцируют воспаления. Они ускоряют старение кожи. После 35 лет этот процесс происходит максимально быстро. Тем не менее полностью отказываться от углеводов нельзя. Без них организм будет испытывать дефицит «топлива» для переваривания пищи. Однако важно отдавать предпочтение сложным углеводам.

Еда,
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