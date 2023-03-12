Врач назвала продукты, которые ускоряют старение кожи

Среди них сахар и содержащие его продукты, мед, белые рафинированные крупы, пшеничная мука высшего сорта, картофель, бананы и виноград. В них содержатся простые углеводы. Из-за них повышается уровень сахара в крови.

Молекулы AGE провоцируют воспаления. Они ускоряют старение кожи. После 35 лет этот процесс происходит максимально быстро. Тем не менее полностью отказываться от углеводов нельзя. Без них организм будет испытывать дефицит «топлива» для переваривания пищи. Однако важно отдавать предпочтение сложным углеводам.